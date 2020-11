Blir det jordskjelv i aksjemarkedet nå?

Ifølge de fleste medier er det nå åpenbart at Biden vinner staten Pennsylvania og dermed har mer enn de 270 valgmennene som skal til for å bli USAs neste president. I et ordinært valg ville kandidatene straks takket hverandre for god innsats, Trump ville gratulert Biden med seier, og begge parter ville respektert folkets demokratiske avgjørelse. Men dette er ikke et ordinært valg, og Trump er ikke en ordinær president.

Istedenfor å innse nederlaget gikk Trump fredag morgen for andre gang på talerstolen og proklamerte at han hadde vunnet presidentvalget. «Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg enkelt. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de forsøke å stjele valget fra oss», sa han. Mange republikanske politikere har nå tatt avstand fra hans uttalelser. Men uansett er en ting sikkert: nær halvparten av stemmene, over 70 millioner amerikanere, har stemt på Donald Trump i årets valg. Om mange nok av de som stemmer på ham også støtter konspirasjonsteoriene kan det bli jordskjelv i USA, både i gatene og i aksjemarkedet.

Fryktindeksen ned

Så langt ser det ut til at aksjemarkedene har pustet lettet ut over å få en avgjørelse i presidentvalget. Siden valgnatten har den amerikanske hovedindeksen klatret med ca. 4 prosent, og fryktindeksen VIX har falt med godt over 30 prosent, fra 35 til 24. ESG-aksjer som Tesla, Sunrun og Scatec Solar og videokonferanseleverandører som Zoom og Microsoft har alle hatt en oppgang på mellom 8 og 10 prosent.

Samtidig ser vi en annen utvikling. Peter Warren påpekte korrekt denne uken at marginkrav på belåning av aksjer og amerikanske indeks-futures har økt parallelt med at VIX-indeksen har falt. Dette kan tyde på at børser, banker og meglerhus i motsetning til investorene, mener det er økende fare for dramatiske kursendringer i nær fremtid.

Dette kan ha flere årsaker.

1) Flere frykter naturlig nok konsekvensene av at Trump har gått til rettslige skritt for å eliminere poststemmene som sørget for at Biden vant valget. Denne prosessen kan bidra til ytterligere polarisering, usikkerhet og opptøyer i USA, noe som isolert sett er negativt for markedene.

2) Flere peker på at det er pussig at markedet har reagert positivt på Biden-seier. Biden har uttrykt et ønske om å øke selskapsbeskatningen i USA, noe som vil gå direkte utøver lønnsomheten i mange selskaper. I tillegg er det naturlig at en ny president, på samme måte som en ny CEO, vil ta «avskrivningene» i starten av perioden. I dette tilfelle innebærer det at Biden potensielt vil la aksjemarkedet falle i begynnelsen av perioden, legge skylden på Trumps økonomi, og så la den vokse videre under hans presidentperiode.

3) Biden har vært åpenlyst kritisk til Trumps coronahåndtering. Mange mener Biden med stor sannsynlighet derfor vil innføre en god del strengere coronareguleringer, noe som kan være kortsiktig negativt for markedet.

Bitcoin-rally?

For å redusere nedsiden av strengere smitteverntiltak forventer mange at Biden og FED vil fortsette den ekspansive pengepolitikken som vi har sett til nå. Dette reduserer nedsidefaren i aksjemarkedet på kort sikt, men kan føre til inflasjon på lang sikt. Konsekvensen av dette er gjerne økning i eksempelvis prisen på gull.

En ny og stadig mer populær inflasjons-hedge er Bitcoin. Bitcoin trader i dag på 15,400 dollar pr. coin, 12,4 prosent opp fra 3. november, før presidentvalget. Med det er Bitcoin-kursen kun 22 prosent fra å nå all-time-high nivået under euforien i desember 2017. Dagens kursnivå har gått overraskende upåaktet hend i mediene, et naturlig resultat av koronapandemi og presidentvalg.

Når mediene begynner å skrive om dette kan vi potensielt få et inntog av retail-aksjonærer som sender kursen til nye høyder før institusjonelle investorer tar ut gevinst og sender kursen rett ned. De som treffer på svingningene kan tjene bra med penger, på bekostning av de som bommer.