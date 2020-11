Carnegie tar opp dekning med en «kjøp»

MULIGHETER: Her ved Agilyx' plastgjenvinningsanlegg i Oregon.

MULIGHETER: Her ved Agilyx' plastgjenvinningsanlegg i Oregon. Foto: Agilyx

Carnegie tar ifølge en analyse opp dekning av Merkur-noterte Agilyx med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 45 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne i meglerhuset påpeker at markedsmulighetene er store for resirkulering av søppel, og at den kommende introduksjonen av skatt på plastikk i EU vil akselerere introduseringen av storskala kjemisk resirkulering.

Den seneste måneden har aksjen steget 11,2 prosent.