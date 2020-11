SpareBank 1 Markets anbefaler ti aksjer

I løpet av forrige uke klatret ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets 6,5 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 3,8 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 15,2 prosent. Alle aksjene i porteføljen kunne vise til en positiv avkastning i forrige uke.

Den aksjen som gjorde det best var Kid med en kursoppgang på 19,7 prosent, noe som betyr at aksjen har gått opp 111,9 prosent siden den ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av mai. Det var også en god uke for Polaris Media hvor aksjen la på seg 11,2 prosent. Selskapet presenterte sine kvartalstall 5. november.

Denne uken gjør ikke SpareBank 1 Markets noen endringer i porteføljen.