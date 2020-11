DNB Markets nedgraderer Salmar til hold

Anbefalingen går fra kjøp til hold. Kursmålet økes fra 530 til 550 kroner, ifølge TDN Direkt.

Salmar stiger 2,28 prosent til 539 kroner torsdag ettermiddag etter kvartalstallene. Salmar hadde driftsinntekter på godt over 2,9 milliarder kroner i tredje kvartal, en oppgang fra drøyt 2,8 milliarder kroner. Resultat før skatt økte fra 263,1 til 522,2 millioner kroner.

«Salmar leverer nok et sterkt kvartal over både våre estimater og konsensus. Vi har hevet 2020-2022 estimatet for resultat pr aksje med 2,1-0,5 prosent etter resultatene på forventninger om høyere prispremie, delvis utlignet av noe lavere slakting fra Icelandic Salmon», skriver DNB Markets.

SalMar (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 2.929,8 2.791,2 Operasjonelt driftsresultat 646,8 613,5 Resultat før skatt 522,2 263,1 Slaktevolum (i tonn) 37.100 35.800