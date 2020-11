Kutter kursmålet med 70 prosent

Jefferies nedgraderer ifølge Reuters Nordic Nanovector til hold fra kjøp, skriver TDN Direkt.

Analytikerne nedjusterer kursmålet til 15 kroner pr. aksje, fra tidligere 50 kroner.

Det seneste året har aksjen falt 29 prosent på Oslo Børs.

Reduserte kostnader

Bioteknologiselskapet hadde i tredje kvartal driftskostnader på 88,1 millioner kroner, ned fra 100,2 millioner i samme periode i fjor.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 380,7 millioner kroner.

Selskapet skrev i en melding forrige uke, i forbindelse med fremleggelsen av tallene for tredje kvartal, at de, etter den vellykkede foreløpige analysen i august og fullføringen av den rettede emisjonen i september, nå går mot den viktigste milepælen for tremåneders topplinjedata i den kliniske PARADIGME-studien.

– Studien ventes fullført andre halvår 2021, og generering av disse dataene vil kreve at vi navigerer godt gjennom de nyeste utfordringene med økte COVID-19-restriksjoner, sa fungerende adm. direktør, Lars Nieba, i en kommentar.

Han forventer fortsatt at dette målet vil innfris ved hjelp av protokollendringene, muligheten for å redusere pasientgruppen, samt de andre tiltakene selskapet aktivt implementerer for å drive pasientrekruttering.

Pr. 18. november var 59 pasienter innrullert i Nordic Nanovectors studie.

Fullført rekruttering

Selskapet meldte torsdag forrige uke at det nå også har fullført rekrutteringen av de to gjenstående pasientene til andre kohort av Archer-1 fase 1-sikkerhetsstudien for Betalutin og rituximab i andrelinjebehandling for pasienter med follikulært lymfom med tilbakefall og manglende respons.