Goldman Sachs løfter Tesla-kursmålet med 325 dollar

Tesla suste opp 2,48 prosent til 568,82 dollar på Wall Street onsdag. Goldman Sachs oppjusterer kursmålet på aksjen fra 455 til 780 dollar. Det betyr at meglerhuset ser en oppside på nesten 40 prosent. Tesla stiger 2,5 prosent til til 583 dollar drøyt i etterhandelen.

Goldman Sachs-analytiker Mark Delaney tror flere og flere vil velge elbiler, og at overgangen fra diesel- og bensinbiler vil gå raskere enn man tidligere tenkte. Han trekker også frem at en rekke myndigheter legger mer til rette for Teslas biler enn diesel- og bensinbiler fra konkurrentene.

«Energivirksomheten bør ha nytte av reguleringsskiftet mot karbonreduksjon og ren energi, og verdivurderinger i solmarkedet har også akselerert», heter det i rapporten.