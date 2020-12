DNB Markets: Vil kunne få markedets oppmerksomhet i dag

Elop og Pexip vil kunne få markedets oppmerksomhet i dag, ifølge en oppdatering fra DNB Markets.

Førstnevnte inviterte onsdag morgen til en digital presentasjon av selskapets nye ultralydscanner for inspeksjon av sementbaserte konstruksjoner. Utstyret brukes for eksempel på broer og demninger.

Målsettingen er å gi kundene bedre mulighet til å følge opp blant annet sikkerheten og vedlikeholdsbehovet i kritisk infrastruktur.

Analytikerne i meglerhuset peker på at aksjen gikk på børs i juli i år og har den siste drøye måneden, etter en volatil handel frem til utgangen av oktober, steget med nesten 60 prosent til gårsdagens nivå på 9,02 kroner pr. aksje.

«Ledelsen har kommunisert høy interesse for produktet og forventninger om forestående ordreannonseringer i forbindelse med eller rett etter lanseringen kan ha bidratt til kursløftet de siste ukene», skriver analytikerne.

Spørsmålet nå

Pexip har også hatt en volatil utvikling siden emisjonen på 63 kroner pr. aksje og noteringen i mai i år. Etter et umiddelbart løft til 110 kroner pr. aksje har kursen falt tilbake igjen like under utgangspunktet.

Tirsdag stengte kursen på 60 kroner pr. aksje.

Spørsmålet nå er ifølge DNB Markets om dagens presentasjon av eksisterende og kommende videokonferanseløsninger vil kunne gi ny oppdrift i en verdsettelse, som etter et fall gjennom de foregående to måneder, har beveget seg sidelengs de siste to ukene.

Selskapet starter presentasjonene kl. 15.00.