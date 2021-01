DNB Markets starter dekning av Meltwater

DNB Markets starter ifølge en analyse dekning av nylig børsnoterte Meltwater med en kjøpsanbefaling og kursmål på 75 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Det heter fra meglerhuset at aksjen virker klar for en «re-rating», ettersom den har handlet til en selskapsverdi (EV) mot omsetning på rundt fire ganger på 2020-2022-estimater, godt under sammenlignbare selskaper på 10-19 ganger.

Analytikerne forventer ifølge nyhetsbyrået at denne rabatten vil minskes gjennom akselererende vekst og utførelse av M&A-agenda over de neste kvartalene og årene.

Oppsidepotensial

DNB Markets venter en årlig omsetningsvekst for IT-selskapet på 12 prosent i perioden 2020-2024, før eventuelle oppkjøp.

Videre ventes ebitda-marginen å nærme seg 19 prosent innen 2024, fra to prosent i dag, kombinert med et oppsidepotensial på 40 prosent fra M&A-utsikter, hvor analytikerne venter at «kapital vil bli allokert på kort sikt».

Meltwater er nylig børsnotert etter emisjon på 43,50 kroner, hvor DNB var tilrettelegger. Aksjen har den seneste måneden steget 31,7 prosent på Euronext Growth.