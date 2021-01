DNB Markets med positivt syn på disse aksjene i tiden fremover

Ser man på de tradisjonelt sykliske råvaresektorene på Oslo Børs, utenom olje og gass, havner man raskt på Norsk Hydro , Yara og Elkem som de mest likvide alternativene, ifølge analytikerne i DNB Markets.

Etter en lang periode med fokus på vekstaksjer, har analytikerne et positivt syn de mer sykliske verdiaksjene i tiden fremover, og opererer med en kjøpsanbefaling på alle de tre aksjene.

«De kortsiktige driverne for verdsettelsen av de respektive selskapene er imidlertid forskjellige med fokus på aluminium- og kullprisene i Hydro, urea- og naturgassprisene for Yara og silisium- og silikonprisene for Elkem», heter det i en oppdatering onsdag.

Størst potensiale

Med øvrige forutsetninger satt kan man, basert på spotprisene for disse respektive inputfaktorene og valutakursene, ifølge analytikerne i meglerhuset beregne en teoretisk løpende inntjening pr. aksje for hvert av de tre selskapene.

«Legger vi dagens spotpriser og valutakurser inn i modellene og gjør samtidig den ikke helt realistiske forutsetning at disse prisene vil holde seg stabile i ett år fremover, ser vi at Norsk Hydro er det eneste av disse tre som med en P/E på 10.3x verdsettes under et tilsvarende historisk gjennomsnitt på P/E 12.2x», heter det.

På helt kort sikt kan dette etter analytikerne i DNB Markets' syn indikere at potensialet er størst i Norsk Hydro. Kursen stengte tirsdag på 39,19 kroner pr. aksje og meglerhuset har et kursmål på aksjen på 45 kroner.

På noe lengre sikt utover i 2021, og drevet også av mer selskapsspesifikke forventninger til blant annet prisutvikling på innsatsfaktorene og utbytte, ser analytikerne størst potensial i Yara.

Gjødselselskapet stengte tirsdag på 360,70 kroner pr. aksje og DNB Markets har et kursmål på aksjen på 450 kroner.