Arctic Securities nedjusterer: Aksjen er fortsatt betydelig overpriset

Arctic Securities nedjusterer ifølge en analyseoppdatering kursmålet for Tomra til 240 kroner, fra tidligere 250, og gjentar en salgsanbefaling, skriver TDN Direkt.

Bakgrunnen til nedjusteringen er at meglerhuset forventer at fjerdekvartalsrapporten vil trigge negative estimatjusteringer, ettersom nåværende Factset-konsensus ikke reflekterer svak ordreinngang for Sorting Solutions i andre halvdel av 2020.

Den nylige styrkingen av den norske kronen er ifølge nyhetsbyrået med på å gjøre at meglerhuset nedjusterer estimatene på ebita for 2021 med 7 prosent, noe som etterlater meglerhuset 17 prosent under siste Factset-konsensus.

«Vi gjentar vår salgsanbefaling med kursmål 240 kroner aksjen, noe som argumenterer for at Tomra-aksjen fortsatt er betydelig overpriset», heter det fra Arctic Securities.

Tomra endte på 412,30 kroner på Oslo Børs onsdag.