Analytiker i Pareto Securities: Vårt toppvalg i sektoren

Pareto Securities gjør flere endringer i fersk sektorrapport torsdag, og trekker frem Lerøy Seafood som favoritt av oppdrettselskapene.

– Vi fremhever Lerøy som vårt toppvalg i sektoren, da vi mener selskapet kommer til å levere bedre drift i 2021 enn det de viste i 2020. Vi mener dette ikke er reflektert i prisingen av aksjen, og at den handler på for stor rabatt til sammenlignbare selskap, sier analytiker i Pareto Securities, Carl-Emil Kjølås Johannessen til Finansavisen.

Mowi nedgraderes til hold, mens Salmar oppgraderes til kjøp. Meglerhuset ser også betydelig oppside i Grieg Seafood , men fremhever at selskapet vil slite med lave laksepriser også i første kvartal 2021.

– Hvilket av lakseselskapene har dere minst tro på?

– Spesielt Bakkafrost mener vi verdsettelsen nå er for høy, og syntes ikke aksjen skal prises til så stor premie sammenlignet med Salmar, som vi mener er et vel så bra selskap, sier Kjølås Johannesen.

Påvirker negativt

Bakgrunnen for endringene er at meglerhuset ser at etterspørselen vil holde seg svak også i starten av 2021, grunnet lock-downs i mange viktige markeder i Europa.

– Dette vil påvirke lakseprisen negativt, og vi har derfor redusert våre forventninger kortsiktig, sier analytikeren.

Inn i andre halvår tror han fortsatt på en betydelig styrkelse i etterspørselen, samtidig som han tror tilbudet av laks, spesielt fra Chile, vil reduseres.

– Kombinert tror vi dette vil bidra til sterke laksepriser i annet halvår og inn i 2022, sier analytikeren.