31-årig DNB–forvalter på avkastningstoppen

Da Hans-Marius Lee Ludvigsen i en alder av 29 år ble valgt til å forvalte DNB Nordic Small Cap var presset stort.

Enkelte tvilte på at en person som bare fire år tidligere satt på skolebenken ville være i stand til å konkurrere med langt mer erfarne aktører.

– Jeg antar det var noen som hadde troen også, så jeg følte meg ikke akkurat som den stygge andungen, kommenterer Ludvigsen.

– Jeg visste at press i utgangspunktet er en naturlig del av forvalterjobben, og kanskje jeg fikk litt ekstra, siden jeg var og er såpass fersk, men på en annen side skulle det bare mangle.

Artiklene som ble skrevet om Ludvigsen, omtrent før han hadde rukket å finne sin pult i Bjørvika, gjorde ikke fallhøyden mindre. Dette så han imidlertid som et luksusproblem.

– Jeg forsto at det ble gjort et poeng av min alder og at det var et slags kompliment, men jeg dro jo ikke rett fra egen konfirmasjon til å forvalte et DNB-fond, tilføyer Ludvigsen.

– Jeg var 29 år, og tenkte ikke spesielt mye over alderen min.

Over 56 prosent avkastning

Etter lanseringen i desember 2019 har DNB Nordic Small Caps resultater uansett overgått de flestes forventninger.

Fjorårets avkastning på over 56 prosent var nesten 30 prosentpoeng mer enn referanseindeksens.

– At avkastningen så langt har vært bra, er morsomt for investorene, meg selv inkludert, men ett år er ekstremt kort tid i aksjemarkedet... og ikke i nærheten av nok til hverken å tro man kan gå på vannet eller bli avskrevet som idiot, sier Ludvigsen.

– «35-åring har slått børsen fem år på rad» er en mye kulere overskrift enn «29-åring blir fondsforvalter», så det er det jeg jobber mot.

Foretrekker vekstaksjer

Ludvigsen kaller sin investeringsstrategi «ganske pragmatisk» og viser til at den omfatter flere forskjellige tilnærminger.

Hittil har han imidlertid satset mest på selskaper med høy vekst og en positiv kurstrend.

– Jeg synes sjelden at et selskap som vokser 2 prosent i året og har hatt flat aksjekurs i 5 år er spennende, men i kortere perioder kan det selvsagt være riktig å eie det likevel, sier forvalteren.

– Som regel ser jeg etter selskaper som om 5–10 år kan være to, tre, eller fire ganger så store som i dag.

Undervurderer potensialet

Ifølge Ludvigsen signaliserer slike fremtidsutsikter, kombinert med en god historikk, både en sterk markedsposisjon og et godt selskap.

– Disse aksjene er som regel dyre, men markedet undervurderer ofte gode vekstselskapers evne til å slå forventninger, fortsetter han.

– Det er en klisjé, men kvalitetsselskaper er ofte enda bedre enn man tror; de gjør det innvannende oppkjøpet ingen så komme, lanserer det nye suksessproduktet ingen regnet med, eller øker prisene, når ingen tror det er mulig.

En kritisk del av forvalterarbeidet er følgelig å forstå markedets forventninger og finne selskaper som kan knuse dem, opplyser Ludvigsen.

FORETREKKER VEKSTAKSJER: En rekke av Ludvigsens aksjevalg var opp med 80 prosent og mer i løpet av 2020. Foto: Eivind Yggeseth

Eide nær 100 aksjer

– Jeg er kanskje mest stolt av at vi slo indeksen markant i fjor, til tross for at vi tok lavere risiko og tidvis eide nær 100 aksjer, tilføyer han.

– De positive bidragene var mange, og dette kjennetegner min investeringsstil; jeg prøver å ha en rekke ganske gode lodd i porteføljen til enhver tid.

Det hjalp at fondet traff bra med sektoreksponeringen, med en høy andel teknologi–, helse– og kommunikasjonsaksjer og relativt få sykliske selskaper.

– I tillegg gikk våre største posisjoner – som Talenom, Embracer, Stillfront, Swedencare og Sinch – veldig bra gjennom året, konstaterer Ludvigsen.

Også DNB-fondets deltagelse i vellykkede børsnoteringer og emisjoner bidro til meravkastningen, ifølge forvalteren.

«Litt bedre hver dag»

– Selv om det første året gikk uten knall og fall, har jeg definitivt gjort endringer i måten å forvalte på, tilføyer han.

– Det handler bare om å prøve å gjøre ting litt bedre hver dag, og ikke å være for rigid i tankesettet.

Ludvigsen påpeker at han også lærer mye av mer erfarne folk i DNB-systemet, som forvalter Øyvind Fjell.

– Jobbens natur gjør også at du får ekstremt mange muligheter hver dag til å lære og justere, avslutter han.