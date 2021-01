Sisseners favorittaksjer for januar

– Vi er fremdeles optimister for markedet som sådan, men får litt høydeskrekk av bevegelsene på de selskapene som ikke tjener penger før om mange år, om noen sinne, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

– Børsen er ikke billig lenger – og vi tror renten vil tikke oppover – i hvert fall i den lengre enden. Det er dårlig nytt for høy-multippelaksjer, sier Sissener.

For desember måned leverte Sissener Canopus en avkastning på 7,3 prosent, og fondet endte dermed 2020 med en avkastning på 16 prosent.

Til sammenligning steg Oslo Børs (OBX) 4,8 prosent, Europa (Euro Stoxx 600) 2,6 prosent, og USA (S&P 500) 3,8 prosent.

Den gjennomsnittlige markedseksponeringen i Canopus for desember var 67 prosent og forvaltningsstrategien leverte «betydelig risikojustert meravkastning», ifølge månedsrapporten.

Skyves ut i tid

Desember bar ifølge Sissener preg av positiv utvikling for global makrodata, slik som industriproduksjon, men også tiltagende smittekurver i både USA og Europa.

Konsekvensen har vært nye nedstengninger som påvirker servicenæringer, og forvalteren forventer at arbeidsledigheten vil tilta og normalisering av aktivitetene skyves ut i tid. Oppstarten av vaksinering har tatt lenger tid en ventet i flere land, og det kan virke som EU og derav Norge henger etter, påpeker han.

«Markedseksponeringen i Canopus er derfor taktisk redusert i slutten av desember», heter det i rapporten.

Bidragsyterne



Bidragsyterne til avkastningen var bredt fordelt på selskaper og sektorer, og forvalterteamet anser porteføljen som godt diversifisert med fortsatt fokus på verdisykliske selskaper, EU taksonomi, forsikring og enkelt selskaper innen teknologi og konsum.

Forvalterteamet har ifølge Sissener fortsatt et positivt syn for utviklingen i aksjemarkedet for 2021, drevet av vekst, effektiv vaksinering og fortsatte pengepolitiske og finanspolitiske stimulanser.

Sisseners største aksjeposter (long) Storebrand 8,7 prosent av porteføljen Europris 6,1 prosent av porteføljen Energy Recovery Inc

5,3 prosent av porteføljen Enel 5,0 prosent av porteføljen Nordic Semiconductor 4,8 prosent av porteføljen

Steg jevnt og trutt

Desember ble også en solid måned for Sissener Corporate Bond Fund. Fondet steg med 1,1 prosent i løpet av måneden og endte året opp med hele 8,0 prosent.

«Kursene på obligasjonene fortsatte å stige jevnt og trutt gjennom måneden og vi tror at dette vil fortsette», heter det.

– 1000 er bare et tall

Hovedindeksen på Oslo Børs passerte 1.000 fredag, og brøt dermed nye barrierer etter torsdagens rekord.

– 1000 er bare et tall – men markedet virker å være euforisk, kommenterte Sissener til Finansavisen.

– Verden er full av rike mennesker som tok gevinst for tidlig og også full av fattige folk som aldri tok gevinst, sier forvalteren, som har en forsiktig approach til markedet.