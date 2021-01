Søndagens aksjetips – med fire Hermanrud-favoritter

Hovedindeksen steg 2,1 prosent, fra 953,65 til 973,97 og ny all-time high sist uke.

De siste 12 månedene har hovedindeksen på Oslo Børs steget 4,3 prosent. Fra bunnen intradag den 16. mars i fjor (605,28) ble det en oppgang på 60,9 prosent.

All-time high

Forrige søndag skrev vi at det var teknisk motstand på 965 – 970 og at det kunne komme et støt opp mot 1.000 over nyttår hvis 970 ble brutt på stigende omsetning. Fredag var rekorden og den milepælen et faktum.

Den stigende trenden peker videre oppover og gir rom for videre oppgang mot 1.100 i løpet av året, gitt at den ikke blir brutt eller endrer stigningstakt.

RSI har imidlertid stanget over 70 igjen. Det varsler at Oslo Børs er overkjøpt og kanskje er klar for en korreksjon. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter vil imidlertid eventuelle korreksjoner bli forbigående.

Ved eventuell korreksjon er det teknisk støtte på 960, 948, 935, 930 og 925. Fall gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal. Fall under 948 vil også bryte 50-dagers glidende gjennomsnitt og signalisere at hovedindeksen kan falle til 925 og kanskje 880-nivået igjen.

REKORD: Hovedindeksen på Oslo Børs steg til nye rekorder den første uken i 2021. Foto: Tradingview

Hausseindeksene varsler fare!

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Spørsmålet blir da hvilken tilstand markedet er i.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den korte ned, falt under 68 igjen et par dager senere og stoppet på 22.

Så kan det diskuteres om fallet kom i et fallende marked eller i et marked som bare fortsatte å konsolidere i området mellom 795 og 880? I ettertid, etter at den tekniske støtten på 795-nivået holdt, kan utviklingen tolkes som at markedet fremdeles bare fortsatte sidelengs innenfor intervallet.

Teorien sier også at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Teorien sier også at en hausseindeks mellom 80 og 90 er tegn på fare. Da har nesten alle aksjer gitt kjøpssignal som sitt siste signal og nesten alle investorene er blitt positive. Det er ofte tegn på at toppen nærmer seg. Legg også merke til at den korte hausseindeksen snudde ned igjen to ganger i fjor. Det skjedde etter at den hadde steget til 80 i januar, og etter at den steg til 83 juni.

Siste uke i fjor steg den korte 4 til 81, mens den lange steg 3 til 81. Den første uken i år steg den korte 5 til 86, mens den lange steg 4 til 85.

FARE: Hausseindeksene mellom 80 og 90 varsler fare. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen et fundament for videre oppgang, i området 725 til 750. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 snudde det ned igjen både i august og i oktober, men i november ble det viktige motstandsnivået brutt.

Bruddet på 880-nivået den 9. – 11. november signaliserte at hovedindeksen kunne fortsette opp mot 965 – 970. Etter bruddet på 970-nivået var det gode muligheter for at et nyttårsrally kunne sende hovedindeksen opp til 1.000.

På oversiden er det ikke noe teknisk motstand å snakke om. Det er litt teknisk støtte ned mot 960 og mer ned mot 948 til 945. De neste nivåene kommer på 935, 930, 925, 900 og 880-nivået. Brudd ned gjennom disse nivåene vil utløse små salgssignal med potensial ned til neste nivå. Under 880 kommer den neste nivåene på 860, 830, 820, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

Hovedindeksen de siste fem årene

All-time high for hovedindeksen på Oslo Børs er 973,97 fra fjorårets siste handelsdag. Intradag høy på 975,90 fra 29. desember 2020.

I 2020 steg hovedindeksen 4,6 prosent. I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 en oppgang på 5,25 prosent.

Fire Hermanrud-favoritter

Tidligere i uken solgte sjefstrateg Peter Hermanrud nyttårsrakettene og anbefalte et knippe nye aksjer for 2021. Vi har analysert fire av aksjene teknisk: Lerøy Seafood, Yara, Norwegian Finance Holding og Kid.

Lerøy Seafood er sterk

Aksjen har steget 42,5 prosent siden bunnen 30. oktober i fjor. Den har utløst flere kjøpssignal og brutt flere tekniske motstandsnivå på veien. Nå er det 64-nivået som står for tur, og den tekniske motstanden på det nivået er sterk. Aksjen har gjort flere forsøk på å bryte gjennom den siden april 2019, uten å lykkes.

Det er etablert et såkalt gyllent kryss, ved at 50-dagers glidende gjennomsnitt har brutt over 200-dagers snittet. Det er positivt. Det er også en kortsiktig, positiv undertone i RSI-chartet, men med RSI såvidt over 70 kan aksjen være i ferd med å bli litt overkjøpt. Det var den også i midten av november, i forkant av korreksjonen som sendte aksjen ned 8,5 prosent.

Etter den korreksjonen brøt aksjen tilbake gjennom den tekniske motstanden på 58- og 61-nivået på stigende omsetning, og aksjen har allerede testet den tekniske motstanden på 64-nivået en gang.

Ved brudd på 64-nivået vil det bli utløst et kraftig kjøpssignal, med potensial opp til neste tekniske motstand på 67, 70, 72 og 80 kroner. All-time kan da også komme innen rekkevidde.

Ved en eventuell korreksjon er det teknisk støtte på 61- og 59,4-nivpået, og sterkere teknisk støtte på 58-nivået. Med en positiv undertone, og slik aksjen nå utvikler seg, kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og gi nye kjøpsmuligheter.

STERK: Lerøy Seafood-aksjen møter kraftig teknisk motstand på 64-nivået. Foto: Tradingview

Yara i ny trend

Aksjen har steget 38 prosent siden bunnen i mars i fjor. Den har utviklet en ny og brattere, stigende trend. Det er utløst flere kjøpssignal underveis og det er i ferd med utvikles et såkalt gyllent kryss.

Aksjen møter sterk teknisk motstand i området 396 - 400. Den må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang mot 420 og tidligere all-time high på 435,50 fra 16. mars 2015.

RSI har nok en gang stanget opp i overkjøpt område. Aksjen tangerte midtlinjen i trenden fredag, før den korrigerte ned igjen. Det kan ha innledet en ny korreksjon, slik vi så i fjor høst og senest i november.

I så fall er det teknisk støtte på 380-nivået og mer ned mot 371-, 362-nivået og bunnen i den stigende trenden. Men så lenge den langsiktige, positiv undertone i RSI-chartet holder, kan korreksjoner bli forbigående og gi kjøpsmuligheter.

STIGER: Siden bunnen i mars i fjor har Yara-aksjen utviklet en ny og bratt, stigende trend. Foto: Tradingview

KID trender opp

Aksjen har steget 209 prosent siden bunnen i mars i fjor. De første par månedene gikk det nesten rett opp, men siden i fjor sommer er det blitt utviklet en stigende trend med litt lavere stigningstakt.

Aksjen har brutt gjennom teknisk motstand i underkant av 99-nivået og tester nå teknisk støtte på 99-nivået. Klarer den å etablere seg på oversiden kan det danne et fundament for videre oppgang mot teknisk motstand på 102-nivået og tidligere all-time high på 107-nivået.

Ved eventuelle korreksjoner er det teknisk støtte i området 94 - 90 kroner. Men faller aksjen gjennom dette støttebeltet vil det også gi trendbrudd.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder kan eventuelle korreksjoner imidlertid bli forbigående og gi kjøpsmuligheter. Den positiv undertonen i RSI-chartet støtter også den stigende trenden, men samtidig er det en fallende tendens i toppen som legger en demper på stigningstakten. Den må nok brytes for å åpne for videre oppgang til ny all-time high.

OPPOVER: Siden i fjor sommer har KID utviklet en stigende trend. Foto: Tradingview

Sidelengs i Norwegian finans holding

Aksjen har steget 136 prosent siden bunnen i mars i fjor, men siden juni har den utviklet en rektangelformasjon, med bunn på 64 og topp på 78. Brudd på et av de to nivåene vil utløse et signal med potensial på 14 kroner. Opp mot 92 eller ned til 50.

RSI har i samme tidsrom ligget i området 30 til 70, uten en klar positiv undertone eller fallende tendens i toppen. Nå har den nok en gang stanget opp mot 70 og snudd ned.

Aksjen testet den tekniske motstanden på 78-nivået torsdag, men snudde ned igjen fredag. Et brudd opp, på stigende omsetning, kan innlede et støt opp mot 85-nivået og potensialet på 92 kroner i løpet av de kommende syv månedene.

Over 92-nivået er det teknisk motstand på 97- og 103-nivået. All-time high er på 109,50 kroner fra 29. august 2018.