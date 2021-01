Høyeste optimisme på Oslo Børs siden vinteren 2007

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den falt til 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars i fjor. Uken etter doblet den seg. I løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Teorien sier at når indeksen stiger forbi 50 er det en bekreftelse på et oppadgående marked. Når hausseindeksen passerer 70 er vi inne i et sterkt oppadgående marked, gitt at det er utløst kjøpssignal.

Og sterkt har det vært. Siden bunnen i mars i fjor har hovedindeksen, til tross for mandagens lille korreksjon, steget 64 prosent.

KJØPSSIGNAL: Da den korte hausseindeksen falt til 6 i mars ble det utløst et kraftig kjøpssignal og hovedindeksen har nå steget 64 prosent siden bunnen. Foto: Investtech

Farlig høy hausseindeks?

Teorien sier imidlertid også at en hausseindeks mellom 80 og 90 er tegn på fare. Da har nesten alle aksjer gitt kjøpssignal som sitt siste signal, og nesten alle investorene er blitt positive. Det kan være tegn på at vi er nær en topp.

Fredag steg den korte 5 punkter til 86, mens den lange steg 4 til 85. Det er den høyeste hausseindeksen siden vinteren 2007, ifølge Investtech.

Mandag falt den korte til 81, mens den lange var uendret.

Går vi tilbake og studerer historikken er det imidlertid mange eksempler på at oppgangen har fortsatt til tross for at haussindeksen har begynt å varsle fare (se grafen).

STORE SVINGER: Den lange hausseindeksen svinger kraftig og selv om den stanget opp til rekordhøye 96 på starten av 2004 fortsatte hovedindeksen å stige (nederste kurven - rødt indikerer høy hausseindeks og grønn en lav) og krakket kom ikke før høsten 2008. Foto: Investtech

Fra 2020 har vi imidlertid to eksempler på korreksjoner etter at hausseindeksen har stanget opp i et «farlig» område. I januar steg den korte til 80, og i kjølvannet av det kom coronakrakket. Her må det påpekes at den lange såvidt stanget over 70. Og etter at den steg til 83 i juni korrigerte Oslo Børs bare ned 6,5 prosent.

Salgssignal?

Selv om optimismen på Oslo Børs nå kan være i høyeste laget er det langt frem til et eventuelt salgssignal, og det kan i tillegg være «farlig» å selge seg ut på en høy hausseindeks.

– Teoretisk sier man ofte at hausseindeksen må over 90 prosent før den indikerer at markedet er nær en topp, og at man bør selge når den så vender ned igjen etter dette. Investtech har svært begrenset forskning på emnet, nettopp fordi det er svært sjelden at vi har disse ekstreme verdiene. Vår anbefaling blir dermed mest basert på erfaring, forklarer forskningssjef Geir Linløkken i Investtech.

Det er i tillegg kanskje smart å følge den lange haussindeksen, som ifølge Linløkken ikke svinger like mye som den korte. Med den korte ville man i hvert fall i fjor både fått med seg toppene som varslet fare og bunnen i mars, under 10.

I henhold til teorien, som det også er redegjort for i Aksjeskolen (utgitt på Hegnar Media første gang i 1991), er det salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68. Dit ned er det i skrivende stund et stykke. Og selv om mandag kom med en korreksjon på 1,0 prosent, og den korte hausseindeksen falt 5 punkter, er det ikke nødvendigvis et første signal om at markedet har snudd ned og begynt å falle.

KORTSIKITIG: Før krakket i 2008 svinget den korte hausseindeksen voldsomt. Den ga kanskje også et bedre kjøpssignal etter krakket i 2008 enn et salgssignal i forkant? Foto: Investtech

Linløkken viser også til at hausseindeksen må over 90 prosent før den indikerer at markedet er nær en topp. Han legger også til at Investtech har svært begrenset forskning på emnet, nettopp fordi disse ekstreme verdiene er veldig sjeldne.

Anbefaling på erfaring

Investtechs anbefaling blir dermed mest basert på erfaring.

– Vi kan ikke utfra dette anbefale å gå ut av markedet. Da kan det bli både dyrt og vanskelig å komme seg inn igjen, sier forskningssjefen.

Investtech anser også Oslo Børs som positiv på én til seks måneders sikt, og skriver på sine nettsider at videre oppgang indikeres.