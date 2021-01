Clarksons Platou og analytiker Turner Holm har fredag publisert en rykende fersk analyserapport med navnet «Power Friday: Hva bør man eie i 2021?». Fokuset rettes mot to fornybare aksjer som har potensial til å styrke investorenes porteføljer i 2021.

Arne Blystad-dominerte OHT bør dra nytte av den enorme ventede veksten i havvind, ifølge Holm, og han ser solid oppsidepotensial i både OHT og Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture .

For Aker Carbon Capture trekker analytikeren frem at momentumet for karbonfangst vil fortsette. Positiv nyhetsstrøm rundt nye partnerskap og nye avtaler har bidratt til å øke aksjekursen med 50 prosent siden Platous forrige oppdatering i desember.

– Vi tror at Røkke-selskapet vil komme med flere positive nyheter fremover og kunne dra nytte av potensielle prosjektoppdateringer fra Vattenfall-avtalen. I tillegg forbedres den underliggende situasjonen for selskapet med en ny president i USA som har som mål å gjøre karbonfangst mer tilgjengelig, kostnadseffektivt og skalerbart, sier Holm til Finansavisen.

– Med en relativt beskjeden verdsettelse mener vi at toppen ikke er nådd for Aker Carbon Capture og hever kursmålet fra 20 til 30 kroner, som reflekterer åtte prosent av egenkapitalen. Prisingen av selskapet er lav i forhold til mange andre grønne vekstselskaper. Hadde man lagt til grunn en Nel-prising for aksjen, hadde du endt opp med et kursmål på rundt 65–70 kroner aksjen, legger han til.

Aksjen handles fredag til rundt 19 kroner, og et kursmål på 30 kroner tilsvarer en oppside på rundt 58 prosent.

Oppsidepotensial i børsfersking

OHT ble børsnotert 28. november i fjor og har skip som utfører installasjoner av blant annet vindturbiner til havs. Clarksons Platou tok opp dekning av OHT i november og pekte den gang på at selskapets viktigste utfordring var å finansiere egenkapitalen som kreves for å finansiere selskapets to nybygg.

– Selskapet er ganske mekanisk. Nå har aksjekursen steget fra noteringskursen på 17 kroner til 22 kroner, og markedet de opererer i er på vei oppover. Tilliten til selskapet er viktig, og nå som det er bedre kapitalisert, kan det avvente eventuelle nye kontrakter for å få bedre rate på fartøyene, sier Turner til Finansavisen.

Turner påpeker også at presidentskiftet i USA og et skifte mot en grønnere satsing i USA, som for Aker Carbon Capture, vil slå positivt ut for selskapet. Han er samtidig trygg på sterkere dagrater for vindturbininstallasjonsfartøyer (WTIV) fremover.

Meglerhuset hever kursmålet til 35 kroner i analysen og ser dermed en oppside på rundt 59 prosent.