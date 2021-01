DNB Markets: Kan implisere et potensial over vårt kursmål

NRC Group har en ambisjon om å oppnå en omsetning på 10 milliarder kroner og en EBITA-margin på 7 prosent innen 2024. Selv om markedsutsiktene basert på norske og svenske myndigheters planlagte investeringer i jernbanesektoren ser solide ut, ligger DNB Markets' langsiktige estimater for 2024 likevel noe lavere. Analytikernes estimater ligger på henholdsvis 8,6 milliarder kroner og 5,5 prosent.

«Skulle selskapet innfri målsettingen, vil dette på våre beregninger kunne gi en EPS på rundt 6,75 kroner for 2024 og dermed implisere et potensial over vårt kursmål», heter det fra meglerhuset i en fersk oppdatering.

Analytikernes basecase-estimat tilsier imidlertid en EPS for 2024 på 4,30 kroner. Meglerhuset viser dog til at det fortsatt er et godt stykke frem til 2024, og i første omgang skal selskapet legge frem en rapport for fjerde kvartal. Her venter DNB Markets en topplinje på 1,3 milliarder og en EBITA-margin på 3,2 prosent.

«Vi er med det 9 prosent under konsensus på omsetningen for kvartalet, men som følge av høyere marginforventning likevel over på EPS», heter det.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på NRC Group med et kursmål på 35 kroner pr. aksje.

NRC Group legger frem rapporten for fjerde kvartal 2020 17. februar.