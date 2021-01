Analytiker tror Amazon passerer magisk grense

Analytiker Justin Post i Bank of America oppjusterte kursmål på Amazon-aksjen til 4.000 dollar fra tidligere 3.650 dollar, ifølge Yahoo Finance. Post peker på selskapets dominerende posisjon i et marked i endring.

«Amazon er fortsatt en av våre favorittaksjer innenfor e-handel ettersom markedet fremdeles bare har penetrert 20 prosent etter er stort hopp i 2020», skrev han ifølge Yahoo Finance .

Post peker også på at Amazon vil klare seg bedre enn andre konkurrenter innenfor e-handel, og forklarer også at selskapet er mer diversifisert enn andre.

«Vi tror Amazon-aksjen kan holde seg bedre enn andre konkurrenter hvis det kommer en gjenåpning. Amazon har investert tungt i 2020 for å bygge ut leveringskapasiteten, noe som kan bidra til å støtte lanseringer av nye produkter og tjenester», forklarer han videre.

Fredag falt aksjen 0,5 prosent til 3.292,2 dollar, mens den er opp 76,9 prosent det siste året. Det vil si at analytikeren ser en oppside på ytterligere 21,5 prosent.

Et kursmål på 4.000 dollar betyr at markedsverdien til Amazon passerer milepælen på 2 billioner dollar – omtrent to oljefond.