GameStop-aksjen ble sendt til himmels i januar og på det høyeste ble aksjen omsatt for 483 dollar den 28. januar. Da hadde aksjen steget 2.463 prosent siden børsen stengte i New York nyttårsaften. Aksjen ble kraftig overkjøpt, snudde ned igjen og smalt ned 89 prosent, til litt over 50 dollar.