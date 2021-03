DNB Markets gjenopptar Entra-dekning

DNB Markets gjenopptar dekning av Entra med en hold-anbefaling og kursmål 195 kroner.

«Med offentlige leietagere inne i rundt 58 prosent av selskapets eiendommer, sitter Entra med en av de mest stabile og solide porteføljene i den nordiske eiendomssektoren. Samtidig ser vi imidlertid at mye av verdijusteringen opp mot netto underliggende verdier ble tatt ut allerede i forbindelse med rapporteringen for fjerde kvartal og at den aktuelle eiersituasjonen i selskapet kan medføre redusert likviditet i aksjen fremover», skriver meglerhuset i dagens aksjerapport.

Entra-kursen endte på 181 kroner i mandagens handel.