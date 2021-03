Analytiker dobler kursmålet på kriseaksje

GameStop og AMC er aksjene nettforumet WallStreetBets igjen har fått fart på. Selv om antall shortposisjoner har falt betraktelig, fortsetter småinvestorer å presse aksjekursene opp. AMC-aksjen stengte på 2,33 dollar 15. januar, mens den omsettes for 10,2 dollar – opp 9,8 prosent.

Analytiker Michael Pachter i Wedbush ser lysere fremtid, men er fremdeles ikke optimistisk nok til å forsvare prisingen. Pachter oppjusterte kursmålet på AMC-aksjen fra 2,5 til 5,0 dollar, ifølge Marketwatch. Til tross for et kursmål langt under aksjekurs, gjentok han nøytral-anbefaling, selv om han erkjenner at det er vanskelig å være positiv.

«Vi tror imidlertid at det kan ta AMC flere år før det er i stand til å returnere til sin tidligere vekststrategi, da selskapet må tilbakebetale sitt voksende gjeldsfjell», argumenterer Pachter ifølge nyhetsbyrået.

Videre peker han på at AMC har tatt de riktige forholdsreglene og har blant annet installert ventilasjonsanlegg av høy kvalitet, bedre rengjøringsprotokoller og større avstand mellom folk.