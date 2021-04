Vrir aksjeeksponeringen mot norske aksjer og merker økt interesse for bitcoin

Oslo Børs har steget til ny all-time high 15 ganger den siste måneden og ligger 10 prosent over nivået fra før coronakrakket i fjor.

Det har gjort noe med markedssynet til seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning. Han sier imidlertid at de beholder overvekten i norske aksjer, men at de har tatt ned eksponeringen betydelig i globale aksjer.

– Det har gjort noe med markedssynet for globale aksjer, at aksjemarkedet har steget videre. Vi har i det store og hele vært overvektet aksjer helt siden mars i fjor, med unntak av en måned rett før valget i oktober, men de siste ukene har vi faktisk tatt ned aksjeeksponeringen betydelig. Da spesielt i globale aksjer. Også har vi vridd eksponeringen mot norske aksjer. Vi er fortsatt overvektet norske aksjer. Vi som mange andre har vel favorisert såkalte verdiaksjer noe, sier han, og legger til at det er noe de har gjort siden november, og holdt på.

Chen forteller at de har tatt gevinst i globale aksjer og nærmer seg en normal vekt, etter at flere børser har gått 70 prosent siden bunnen i mars i fjor (se også videointervjuet i bunnen).

Aksjebobler og bitcoin

Han har også, i likhet med de fleste av oss, lagt merke til det som har skjedd på Euronext Growth.

– Det er selvfølgelig et tegn på, om ikke bobler, så i hvert fall overoppheting. Historisk har man sett at når det er så stor aktivitet så har det ofte vært ruglete et år etter, sier han, og legger til at de er blitt litt mer forsiktige, men at med det vekstbildet de har så mener han at markedet har en oppside.

– Apropo bobler. Har dere begynt å se på bitcoin og kryptovaluta?

– Det har vi ikke, men vi merker helt klart påtrykk både på analysesiden og på henvendelser i form av interesse rundt kryptovaluta. Og det er jo man må ta til følge, i form av at det er noen store institusjonelle investorer som ser på dette som en del av en større portefølje.

Det Chen mener er annerledes nå enn for noen år siden, spesielt for bitcoin, da det var en tilsvarende diskusjon om bobler, er at bitcoin utkrystalliserer seg som den ene, førende kryptovalutaen, mens det tidligere kunne være flere parallelle kryptovalutaer. Han sier imidlertid også at det er mange forhold som tilsier at det ikke er en «valuta valuta». Han tenker da i forholdt til volatiliteten i prisen, effektiviteten og spesielt energieffektiviteten, med tanke på transaksjoner, og at det fortsatt der noe som ikke taler for å definere bitcoin som en valuta.

Tesla gir legitimitet

– Men jeg ser jo sånne ting som at Tesla gjør det mulig å kjøpe biler med bitcoin. Det er jo helt klart med på å legitimere den type valuta.

– Men går det å sette en fornuftig verdi, en fornuftig kurs på bitcoin?

– Det også er jo et kjempestort spørsmål, sier han, og legger blant annet til at man da først må definere hvilken aktivaklasse det er.

