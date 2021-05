Søndagens aksjetips – med teknisk analyse av het riggaksje

Hovedindeksen steg 0,3 prosent til 1.076,45 og oppgangen i april ble på 1,9 prosent. De siste 12 månedene har hovedindeksen steget 39,4 prosent og siden nyttår er den opp 10,5 prosent.

Som vi skrev for to uker siden kunne den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet bremse den videre oppgangen, og i verste fall bidra til å snu indeksen ned igjen – mot 50-dagers glidende gjennomsnitt og kanskje den tekniske støtten på 1.055-nivået. Og RSI korrigerte ned etter å ha truffet den fallende trendlinjen i toppen igjen.

Som vi skrev forrige søndag kan 1.055 også bli halslinjen i en liten hode-skulder-formasjon. Skulle den bli en realitet, og hovedindeksen bryter ned, kan det åpne for et fall til 1.025.

KORREKSJON: Hovedindeksen snudde ned etter at RSI hadde stanget i taket i den første, fallende trendlinjen. Foto: Tradingview

Rom for korreksjon

Det er rom for en korreksjon ned mot 1.055-nivået, og kanskje 1.025- og 1.000-nivået, uten at den stigende trenden og den lange positive undertonen blir brutt. Et brudd på 50-nivået i RSI-chartet kan imidlertid signalisere at det kan å skje.

På kort sikt later det ikke til å være en overhengende fare for at hovedindeksen faller under 1.000-nivået, men vi er allerede i mai (sell in May and go away) og skulle det skje vil det signalisere at nedturen kan fortsette ned mot 960-nivået og bunnen i den stigende trenden, som er utviklet innenfor den lengre stigende trenden.