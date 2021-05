Meglerhus anbefaler taktisk salg før tall: – På kort sikt tror vi aksjen kan underprestere

UBS, Berenberg og Deutsche Bank mener utviklingen i Myanmar vil tynge Telenors førstekvartalsrapport, som legges frem tirsdag.

I en oppdatering peker UBS på at mens ting begynte å stabilisere seg i Telenors virksomheter i Asia i februar etter covid-19, har situasjonen i Myanmar komplisert bildet skriver TDN Direkt.

Meglerhuset nedjusterer deres kursmål på Telenor til 166 fra tidligere 174 kroner pr. aksje, samtidig som det opprettholdes en kjøpsanbefaling.

UBS opplyser at nedjusteringen er 80 prosent drevet av valutaeffekter og 20 prosent på grunn av Myanmar.

– Kan underprestere

Berenberg viser i en oppdatering, ifølge nyhetsbyrået, til at aksjen det siste året har utviklet seg på linje med sektoren justert for valutaeffekter, til tross for inntjeningsnedjusteringer knyttet til selskapets virksomheter i Asia.

Videre mener Berenberg at militærkuppet i Myanmar og en tredje bølge av covid-19-smitte, med ytterligere begrensninger på mobilitet og forsinkelser i gjenåpningen av landegrenser, utgjør risiko for konsensusnedjusteringer og for Telenors guiding for 2021.

«På kort sikt tror vi aksjen kan underprestere og anbefaler et taktisk salg før førstekvartalsrapporten», skriver meglerhuset.

Analytikerne i Berenberg legger imidlertid til at «skjulte verdier» for Telenor i Norden kan bli frigjort hvis den svenske virksomheten stabiliserer seg.

Motvirkende effekt

Deutsche Bank trekker også frem at utviklingen i Myanmar trolig vil tynge Telenors utvikling i førstekvartal, men mener samtidig at økt bruk av tale og SMS trolig vil kunne få en motvirkende effekt, skriver TDN Direkt.

Fra nyttår har Telenor steget 1,4 prosent på Oslo Børs.