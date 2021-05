Søndagens aksjetips med teknisk analyse av Nel og en av Hermanruds shortkanadidater

De lange stigende trendene er brutt og det er utviklet en fallende trend. Aksjen falt under bunnen og ned til den tekniske støtten på 17,50-nivået torsdag, men karret seg tilbake på innsiden av trenden fredag.

NEL: Aksjen ser ut til å ha utviklet en skeiv hode-skulderformasjon som signaliserer at den kan falle til 11 kroner. Foto: Tradingview

Det ble satt en ny topp under den foregående i RSI-chartet, før RSI falt under 50-nivået igjen og brøt den ferske positive undertonen. Det dannet en ny fallende trendlinje i RSI-chartet. RSI falt ned i et oversolgt område torsdag og varslet at det kunne komme en korreksjon opp igjen i hovedchartet. Den kan gå opp igjen mot 21,50 igjen, men det må nok følges opp med et brudd på den fallende trendlinjen i RSI-chartet for å signalisere videre oppgang mot de glidende snittene, 23- og 25 kroner.

Bunnlinjen i den brutte stigende trenden, kan også være bunnlinjen i en skeiv hode-skulderformasjon. Da den ble brutt på rundt 23 kroner, signalisert det at aksjen kunne falle til 11 kroner.

Teorien tilsier at hvis det er en hode-skulderformasjon skal den brutte halslinjen testes før aksjen faller videre, men det vil i så fall bety at det kan komme en korreksjon opp igjen mot 23 kroner, før nedturen eventuelt fortsetter. I den fallende trenden er det også rom for oppgang mot det nivået, og det er det som må brytes for at aksjen skal bryte den fallende trenden.

NEL Hydrogenselskap som tilbyr løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen.

Har sine røtter i Norsk Hydros produksjon av vannelektrolysører, som begynte i 1927.

Ble kjøpt opp av Øystein Stray Spetalen og Strata Marine & Offshore i 2011 og fikk navnet NEL Hydrogen.

Spetalen solgte alle aksjene i 2017, før aksjen eksploderte.

Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Jon André Løkke.

Kongsberg Automotive

Da vi analyserte Kongsberg Automotive-aksjen for to måneder siden gjorde vi oppmerksom på en hode-skulderformasjon med halslinje på 3,0-nivået. Den var allerede brutt, og signaliserte at aksjen kunne fall ned mot 2,15- og kanskje 1,92- og 1,85 kroner.

Sist uke falt aksjen, som er en av Hermanruds shortkandidater for mai, under den tekniske støtten på 2,75-nivået. Det åpnet for at aksjen kunne falle videre mot neste tekniske støtte på 2,40-nivået. Brudd på det nivået vil åpne for at aksjen kan falle videre mot 2,15 og kanskje 1,92 og 1,85.

KONGSBERG AUTOMOTIVE: 50-dagers glidende gjennomsnitt kan være i ferd med å falle under 200-dagers snittet og etablere et så kalt dødskryss. Foto: Tradingview

I tillegg kan det være i ferd med å utvikles et såkalt dødskryss, ved at 50-dagers glidende gjennomsnitt er i ferd med å krysse under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det er som regel et svakhetstegn og et signal om at nedturen kan fortsette. Men før det skal kanskje den tekniske motstanden på 2,75-nivået testes, og bryter aksjen opp kan det også komme et nytt støt opp mot 3,0-nivået igjen.

RSI har ligget under 50-nivået og signalisert lavere stigningstakt i flere måneder. Den ble testet sist uke, men stod i mot. Så lenge den positive undertonen ikke blir brutt vil den signalisere at eventuelle nedturer kan bli forbigående.

Snur i tillegg RSI opp igjen og bryter den fallende trendlinjen, kan det være et signal om at bunnen nærmer seg. Og bryter den opp gjennom 50-nivået igjen vil det signalisere økende stigningstakt og økt sannsynlighet for et støt opp i hovedchartet.

Kongsberg Automotive Norsk bildelsprodusent med hovedkontor i Sveits.

Grunnlagt i 1987 etter at ansatte ved tidligere Kongsberg Våpenfabrikk kjøpte opp og videreførte bildelproduksjonen.

Største aksjonær er Morgan Stanley & Co.

Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.