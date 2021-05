Biotech-aksje kan halveres enda en gang – farlig kryptovaluta tester viktig nivå

Aksjen trenger ikke falle til 11,40 igjen, men den ligger i en fallende trend. Fortsetter den fallende trenden som nå, gir det rom for fall ned mot det nivået i løpet av sommeren 2022.

BERGENBIO: Aksjen har utviklet en fallende trend og brutt den tekniske støtten på 25,50-nivået. Foto: Tradingview

Det er litt teknisk støtte på 24-nivået, men fall gjennom dette vil signalisere at aksjen nå kan falle videre til 22,50- og kanskje 20,60-nivået. De neste tekniske støttenivåene kommer på 17,30-, 15,0- og 13,0-nivået.

50-dagers snittet har falt under 200-dagers snittet og etablert et såkalt dødskryss. Det er som regel også et dårlig signal for den videre utviklingen. Og skulle aksjen falle gjennom bunnen i trenden, slik den gjorde 5. juni 2019, kan det ikke utelukkes at aksjen skal teste den tidligere bunnen på 11,40 kroner igjen. Da kan det i så fall skje allerede i løpet av kommende sommer/høst.

Rekyl opp?

Etter bruddet på 25,50-nivået, og med RSI nede i et oversolgt område, er det på kort sikt rom for en forbigående rekyl opp igjen mot 25,50-nivået, og kanskje 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt. 30 kroner, 32 kroner og topplinjen i den fallende trenden kan da også komme innen rekkevidde.

For å bryte den fallende trenden må aksjen fortsette opp, bryte topplinjen i den fallende trenden, på stigende omsetning, og etablere seg på oversiden.

Det er imidlertid ikke tegn til noen vendepunktsformasjoner enda, og så lenge de fallende trendlinjen i RSI-chartet fortsetter å dominere kan eventuelle rekyler opp bli kortvarige og forbigående.

BerGenBio Bioteknologiselskap som utvikler legemiddelkandidater mot de fleste aggressive kreftformer.

Har hovedkontor i Bergen.

Driver også med klinisk utvikling i Oxford, Storbritannia.

Adm. dir. er Richard Godfrey.

Største aksjonær er Trond Mohns Meteva.

XRP stuper

14. april snudde kryptovalutaen XRP ned igjen fra all-time high på 1,96 dollar. Fallet fra toppen til 0,78 dollar er på 60 prosent.

I løpet av de siste fem dagene har den falt 54 prosent, brutt 50-dagers glidende gjennomsnitt og den stigende sekundærtrenden. 200-dagers glidende gjennomsnitt testes nå.

RIPPLE: Kryptovalutaen har falt 54 prosent de siste fem dagene og 60 prosent siden 14. april. Foto: Tradingview

Faller den gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt er neste teknisk støtte på 0,70-nivået. På kort sikt er det da også rom for fall helt til bunnen i trenden på 0,26-nivået.

Den lange, positive undertonen i RSI-chartet testes nå. Brytes den vil det signalisere at fallet kan fortsette. Da er det ikke sikkert fallet stopper på 0,70-, 0,64- eller 0,60-nivået, men fortsetter videre ned mot neste tekniske støtte på 0,49 dollar. Under det nivået kommer de neste, tekniske støttenivåene på 0,45-, 0,41-, 0,37-, 0,31- 0,26-, 0,22- og 0,175 dollar. Brudd på et teknisk støttenivå vil signalisere at fallet kan fortsette ned til neste nivå.

Så lenge den lange, positive undertonen i RSI-chartet holder, kan fallet bli forbigående. Snur RSI nå opp igjen og bekrefter den positive undertonen, kan det bremse fallet.

For å signalisere ny opptur må RSI bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået. Hvis det skjer, sammen med at fallet stopper mot 200-dagers glidende gjennomsnitt, kan det komme en ny opptur mot 1,15-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det kan i så fall også signalisere starten på en ny, justert stigende trend i hovedchartet, med potensial forbi tidligere all-time high.

XRP XRP er kryptovalutaen i det digitale betalingssystemet RippleNet. XRP ble utviklet av Ripple for å være et raskt, rimeligere og mer skalerbart alternativ til andre kryptovalutaer og betalingssystem. Ripple ble fra starten utviklet for på sikt å kunne erstatte SWIFT, som er et ledende system for overføring av penger.

