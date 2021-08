DNB Markets venter solid kursoppgang – hever kursmålet

DNB Markets hever kursmålet på Flex LNG-aksjen fra 142 kroner til 151 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne understreker at den sterke etterspørselen virker å holde LNG-prisene oppe, noe som bringer med seg gode arbitrasjemuligheter og en villighet til å betale for frakt.

«Flex LNG har rundt 30 prosent av flåten eksponert mot spotmarkedet; dermed løfter vi EBITDA-estimatet for 2021 med 7 prosent på bakgrunn av utsiktene for et sterk avslutning på året», skriver DNB Markets i en oppdatering.

I slutten av juli oppgraderte Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities Flex LNG fra selg til hold samtidig som han jekket opp kursmålet fra 64 kroner og 113 kroner.

Aksjen ble sist omsatt for 118,80 kroner, opp 2,3 prosent. Hittil i år har aksjen gått opp rundt 60 prosent.