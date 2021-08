To meglerhus anbefaler kjøp – neste uke kommer tallene

Neste uke vil i overkant av 40 selskaper oppsummere det tilbakelagte kvartalet og ikke minst gi en oppdatering på egne utsikter fremover. Blant disse er Photocure som presenterer sine kvartalstall på onsdag.

Estimatene til DNB Markets ligger kun marginalt over konsensus og tallknuserne venter at fokus i første rekke vil være på utviklingen i topplinjen for aktivitetene i USA og Europa.

I fredagens morgenrapport fra DNB Markets skriver Ole Andreas Krohn at meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Photocure med et kursmål på 170 kroner.

Norne jekker opp kursmålet

Norne Securities har nylig jekket opp kursmålet på Photocure fra 155 til 160 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Analytiker Tomas Skeivys innrømmer at det er usikkerhet forbundet med kvartalstallene ettersom vi har lagt bak oss et pandemipreget kvartal, samtidig som han konkluderer med at det går mot en bedring.

«Tallene er fremdeles usikre på grunn av pandemien, men vi håper at ting gradvis vil komme tilbake til det normale i løpet av året. Vårt fokus er nå på hvordan gjenåpningen påvirker den amerikanske virksomheten og på oppbyggingen av den europeiske organisasjonen og salget. Vi ser fremdeles på Photocure som et attraktivt investeringscase», skriver Skeivys i en oppdatering.

Norne Securities estimerer at Photocure vil levere en omsetning på 85,8 millioner, få et EBITDA-resultat på 8,4 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 2,4 millioner kroner.

Etter at aksjen klatret til 150 kroner i etterkant av førstekvartalsrapporten har aksjen falt litt tilbake. Fredag omsettes Photocure-aksjen for 137,4 kroner, opp 0,3 prosent.