6 kjøpsanbefalinger fra Pareto  Securities

I en ny sektorrapport fra Pareto Securities heves kursmålet på en rekke sparebanker. Ifølge TDN Direkt trekker tallknuserne frem SpareBank 1 SR-Bank som en favoritt. Her heves kursmålet fra 125 til 140 kroner mens aksjen nå omsettes for 122,10 kroner.

Meglerhuset har løftet estimatet for resultat pr. egenkapitalbevis med 7-24 prosent i 2021 for å reflektere lavere tapsavsetninger. Det gjøres kun mindre endringer for 2022 og 2023.

Seks sparebanker belønnes med kjøpsanbefalinger mens seks må ta til takke med en holdanbefaling.

Pareto Securities gir følgende sparebanker en kjøpsanbefaling Sparebank Kursmål SpareBank 1 SR-Bank 140 (125) kroner SpareBank 1 Østlandet 145 (130) kroner SpareBank 1 SMN 145 (130) kroner Sparebanken Møre 425 (400) kroner Sparebanken Vest 100 (95) kroner SpareBank 1 Sørøst-Norge 55 kroner

SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Øst, Sparebanken Sør, SpareBank 1 Østfold Akershus, Sandnes Sparebank og SpareBank 1 Ringerike Hadeland får en holdanbefaling.