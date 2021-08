DNB Markets anbefaler to selskaper som slipper tall denne uken

-

Denne uken vil rundt 65 selskaper på Oslo Børs legge frem sine kvartalsrapporter. Blant disse finner vi Elektroimportøren som offentliggjøre sine tall på onsdag mens Lerøy Seafood slipper sine kvartalstall på torsdag.

DNB Markets opererer med en kjøpsanbefaling på begge to. Førstnevnte har et kursmål på 100 kroner mens sistnevnte har et kursmål på 90 kroner.

Fellestrekk

«Felles for begge disse er at de siste kvartalsrapportene har fått en positiv mottagelse av investorene og at aksjene har reagert opp. Førstnevnte har en kort historikk med bare to rapporter bak seg, mens ledelsen i sistnevnte gjennom de tre siste kvartalene har snudd det som var en rekke med forutgående skuffelser», skriver DNB Markets i en oppdatering mandag.

Elektroimportøren opplevde at deler av salget til privatmarkedet var coronastengt gjennom kvartalet. DNB Markets mener det blir spennende å se hvor mye dette har påvirket salget og hvordan selskapet har kunnet kompensere dette gjennom mer salg online og til proffmarkedet.

Samtidig minner tallknuserne om at Lerøy Seafood allerede har sendt ut en oppdatering med volumene solgt gjennom kvartalet. Derfor vil fokus her blant annet ligge på kostnadsutviklingen og marginene selskapet har oppnådd.

Mandag omsettes Elektroimportøren for 82,50 kroner, opp 1,2 prosent, mens Lerøy Seafood omsettes for 82,58 kroner, ned 0,9 prosent.