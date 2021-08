Roger Berntsen: – Mange investorer vil nå skifte fokus

«Resultatsesongen for andre kvartal er mer eller mindre over. Derfor vil mange investorer nå skifte fokus over på makrobildet (globale vekstutsikter, inflasjon og arbeidsledighet)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Analytikeren mener det er naturlig å anta at veksten i verdensøkonomien vil avta litt som en følge av den siste tids smitteøkning. Samtidig registrerer han at den jevne aksjeinvestor ikke synes å være bekymret, gitt at de fleste børser handles på rekordnivåer.

– Oddsen er at børsen fortsetter oppover, men man må være forberedt på en korreksjon, sa aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen mandag.

Nye rekorder

Selv om mandagens handel på Wall Street startet i rødt, steg Dow Jones og S&P 500 til nye rekordnoteringer.

«Kun 5 av 10 delsektorer endte i pluss, deriblant helse (+1,1 prosent), konsum (+0,6 prosent) og forsyning (+0,6 prosent). Energirelaterte selskaper derimot falt 1,8 prosent i snitt som en følge av lavere oljepriser», skriver Berntsen.

S&P 500 har gått opp 100 prosent fra sitt laveste pandemi-nivå i mars 2020. Ifølge CNBC er det den raskeste doblingen i indeksen siden den andre verdenskrig.

Av selskapene med over 10 milliarder i markedsverdi på Oslo Børs, er det flere som prises til over 100 ganger estimert inntjening.