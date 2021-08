DNB Markets kutter kursmålet på Fredly-aksje

DNB Markets er ute med en oppdatert analyse av Hunter Group i forkant av selskapets andrekvartalsrapport. Ifølge TDN Direkt velger tallknuserne å kutte kursmålet fra 3,2 til 3,0 kroner, samtidig som hold-anbefaling opprettholdes.

Meglerhuset har foretatt mindre endringer i estimatene, noe som har ledet til en nedjustering av deres 2021 EBITDA-estimat med 3 prosent på forlenget svakhet i markedet.

Ugunstige markedsforhold

«Etter vårt syn er lavpunktet i tankmarkedet bak oss, men vi venter at de ugunstige markedsforholdene vil forbli en stund til mens volumene gradvis returnerer. Dersom skrapingen tar seg opp mot årsslutt ser vi oppsidepotensial for tank-peer-gruppen vår gitt gjeldende verdsettelser og fortsatt støtte av eiendelsverdier fra oppturen i råvarer», skriver DNB Markets, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset konkluderer med at en større tankflåte krever en returnering til etterspørselsnivået i 2019 for at markedene skal gå høyere. DNB Markets tror ytterligere eksportvolumer vil ta opp tilbudsoverhenget i andre halvdel av 2021. Analytikeren ønsker også å se mer skraping av skip frem mot årsslutt.

Tirsdag omsettes Hunter Group-aksjen for 2,72 kroner, ned 1,1 prosent.