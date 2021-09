– Tidligere var det mer risikabelt å investere enn ikke å investere i krypto. Nå er det mer risikabelt ikke å investere, sier Hamza Nebolsi (27) og forteller at Visa nå bruker Ethereum på oppgjørssiden ved hver transaksjon, og at Goldman Sachs anbefaler Bitcoin til sine klienter.

– For fire år siden var Goldman Sachs motstandere av Bitcoin og kalte det svindel. Nå bruker de det selv som en aktivaklasse. Dette er fremtiden. Vi står foran en revolusjon.

Shawn Munir (29) har jobbet som trainee hos flere av de store forretningsadvokatkontorene i Norge. Han jobbet selv som advokat før han sa opp jobben for å dypdykke i læren om blokkjeder. Nå er han gründer på heltid sammen med seriegründer Hamza Nebolsi som har bakgrunn fra flere start ups. Nå satser de for fullt med eget blokkjede-selskap.

GOD STEMNING: De to kompisene har brukt tiden fra mars 2020 til å lese seg opp på Ethereum, en plattform for kryptovaluta og smarte kontrakter som bygger på blokkjedeteknologi. Ethereum har på kort tid seilt opp som en utfordrer til bitcoin gjennom ether. Foto: Finansavisen

– Morten Klein anbefaler Oljefondet å plassere 5 prosent i Bitcoin. Det ikke alle vet, er at Oljefondet allerede er indirekte plassert i Bitcoin, sier Munir før han muntert legger til:

– Trygve Hegnar mener at krypto ikke er en revolusjon eller ingeniørkunst. Du drar ikke til din bestefar for å spørre om teknologiråd, men du må absolutt respektere det arbeidet han har lagt ned og fått til. Han er en av de største innenfor vår tid, men på blokkjede-teknologi er han ikke fullt så sterk. Der vil jeg heller støtte meg til Morten Klein.

De to har brukt over tusen timer hver på virkelig å forstå blokkjede-mekanismene, har knekt noen koder og tjent seg rike på Ethereum. I denne episoden av Veien hit gjør de et dypdykk i pengenes historie, inflasjon, derivatmarkedet, Bitcoin, Ethereum og en oppskrift på hvilket nettsted som er det beste for kjøp og salg av kryptovaluta. En slags «Krypto for Dummmies»-episode.

Lytt til Veien hit på denne siden, eller abonner på Apple Podcasts eller Spotify.