DNB Markets rykker ut med en kjøpsanbefaling og en salgsanbefaling

I forbindelse med at to av de større nordiske selskapene i dag arrangerer kapitalmarkedsdager mener DNB Markets at oppmerksomheten fra investorer i første rekke bør rettes utenlands. I Finland gir Cargotec en oppdatering på utviklingen i Hiab mens Novozymes arrangerer kapitalmarkedsdag i Danmark.

Hiab

Hiab leverer kraner og løfteutstyr til bruk på større kjøretøy og står ifølge DNB Markets for rundt 35 prosent av salget i konsernet. Selskapet har så langt i år vist en vekst på 11 prosent og en økning i driftsresultatet på 58 prosent mens ordreinngangen i første halvår var opp 80 prosent år over år.

«Et moment i forbindelse med oppdateringen vil være i hvilken grad kundenes behov for å løse opp flaskehalser i verdikjeden motvirkes av begrensninger i selskapets egen tilgang på nødvendige komponenter», skriver meglerhuset.

Novozymes

Bioteknologiselskapet Novozymes leverer tilsetningsstoffer til husholdnings- og matvareindustrien, samt helse- og jordbrukssektoren.

«Utfordringen for aksjonærene er at selskapet ikke har innfridd på sine langsiktige målsettinger siden 2013 og på våre estimater heller ikke vil innfri på målet om 5 prosent årlig organisk vekst frem mot 2025», skriver DNB Markets.

Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på Cargotec og et kursmål på 56 euro mens Novozymes får en salgsanbefaling og et kursmål på 400 danske kroner.