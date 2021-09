DNB Markets fortsetter sitt utenlandske fokus, og peker i onsdagens aksjerapport på at finske Verkkokaupa i dag inviterer til en gjennomgang av selskapets strategi og gir en oppdatering av finansiell status.

«Selskapet er en online-aktør i det finske markedet og opererer i stor utstrekning innen de samme produktsegmentene som Komplett. Mens de geografiske markedene er forskjellige, skjer imidlertid innkjøpene i stor utstrekning innenfor de samme kategoriene og gjennomgangen vil derfor kunne gi et godt bilde av leveranse- og lagersituasjon for sektoren inn mot et viktig fjerde kvartal», skriver meglerhuset.

Ser 50 prosent oppside

Komplett stengte tirsdag på 60,30 kroner, og faller til 60,20 kroner i tidlig handel onsdag.

«Basert på våre estimater innebærer det en verdsettelse på EV/EBITDA 10-8.5x (EV = enterprise value = egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) for 2021-22. Til tross for høyere vekstforventninger i Komplett er samtidig Verkkokaupa verdsatt i markedet med tilvarende multipler på 13-11x», heter det videre.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Komplett med kursmål 90 kroner, og meglerhuset ser dermed en oppside på 50 prosent fra dagens nivåer.