Nordea anbefaler overvekt i aksjer

I en ny rapport velger Nordea Markets å opprettholde anbefalingen om å overvekte aksjer og undervekte obligasjoner.

«Fortsatt god vekst og sentralbanker som vil trekke tilbake stimulansene vil bidra til svak utvikling for obligasjoner, mens aksjer vil tjene på at god vekst vil gi høyere inntjening i bedriftene», skriver tallknuserne.

Inntjeningsvekst

Nordea Markets trekker frem flaskehalsproblemer og høye råvare- og energipriser som en utfordring for mange næringer, samtidig som en sterk etterspørselsvekst betyr at de fleste bedriftene kan kompensere ved å øke prisene.

Sjefstrateg Erik Bruce og hans team venter fortsatt inntjeningsvekst i overkant av analytikernes anslag.

USA

Bruce mener det er usikkert om det blir en nedstenging av deler av offentlig sektor i oktober. Av større betydning er om gjeldstaket økes i løpet av samme måned. Om det ikke heves kan det ende med at USA misligholder gjelden.

«Det er ikke et lystig scenario. Nettopp derfor har amerikanske politikere alltid funnet en løsning og sjansen for mislighold er svært liten. Men hevingen av gjeldstaket kan komme i siste liten og skape uro i markedene i høst», skriver Nordea Markets.

Forventer gode tider for IT-sektoren

Sektormessig velger Nordea Markets å oppjustere IT til overvekt mens industri reduseres til undervekt.

«Sterk prisingsmakt og sterkt momentum i inntjeningen argumenterer for at IT vil prestere bra fremover. Med sterkt momentum i inntjeningen tror vi sektoren vil takle noe høyere renter», skriver Nordea Markets.

Finans forblir overvekt ettersom sektoren kan tjene på en viss renteoppgang. Det motsatte er tilfelle for Forsyning som forblir undervekt.