I en fersk analyse oppjusterer DNB Markets kursmålet på Kjell Inge Røkkes Aker til 870 kroner, opp fra tidligere 775 kroner pr. aksje, og gjentar kjøpsanbefalingen.

Analytiker Jon Masdal begrunner oppjusteringen med at Aker for tiden handles til 23 prosent rabatt til netto verdijustert egenkapital (NAV), den høyeste rabatten selskapet har hatt på fire år.

– Jeg synes rabatten ble såpass stor at det var verdt å flagge. På dagens kurs får du Cognite, Aize og Aker Energy gratis, selskaper vi mener det ligger store verdier i, sier Masdal til Finansavisen.

Tror på de unoterte

Masdal trekker frem Aker Energy frem som et litt glemt selskap, som kan få fart på seg med høyere oljepris. Software-selskapet Aize synes han også er spennende, og påpeker at bare det leverer er det betydelig oppside fra bokført verdi (pr. andre kvartal bokført til 384 millioner kroner, red. anm). Cognite, hvor Aker har en eierandel på 50,5 prosent, ble i halvårsrapporten verdsatt 6,6 milliarder.

Aker Industrielt investeringsselskap med hovedkontor på Fornebu.

Fikk sin nåværende selskapsform etter at Aker fusjonerte med Kjell Inge Røkkes RGI januar 1997.

Har eierskap i blant andre Aker BP, Aker Solutions, Kværner, Ocean Yield, Aker Energy og Aker Horizons.

Konsernsjef er Øyvind Eriksen.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom TRG Holding.

Ifølge meglerhusets estimater ligger Akers gjeldende markedsverdi under verdien av de børsnoterte eierandelene. Flere av Akers børsnoterte eiendeler har steget kraftig den seneste tiden, her er meglerhusets forventinger til videre oppside moderate. Eksempelvis er oljeselskapet Aker BP hittil i år opp 47,80 prosent til 308,80 kroner, og oljeservicekjempen Aker Solutions er opp 32,80 prosent til 21,85 kroner så langt i år.

I 11-tiden fredag formiddag hadde Aker en børsverdi på 56,56 milliarder kroner, og aksjen ble handlet til 762 kroner.

Kursmålet på 870 kroner impliserer fremdeles en NAV-rabatt på 10 prosent.

Masdal synes dette er attraktivt, ettersom sammenlignbare nordiske investeringsselskaper som for øyeblikket handles til 3 prosent premie over rapportert NAV,

Nedgraderer fornybart

Aker Horizons Investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i selskaper innenfor fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Selskapet eier 51 prosent av aksjene i både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, og har en eierandel i REC Silicon.

Aker Horizons har dessuten industrielle ambisjoner på områder som hydrogen og annen grønn teknologi.

Konsernets fornybar-arm Aker Horizons nedgraderes imidlertid fra «kjøp» til «hold» og kursmålet reduseres fra 40 til 33 kroner.

«Gitt at selskapet nå beveger seg over i en ny fase, mener vi at dagens premie til NAV på 24 prosent er for høy – og dessuten innehar lite videre oppsidepotensial,» skriver Masdal ifølge TDN.

Som følge av markedssituasjonen i fornybar- og cleantech-sektorene venter meglerhuset at Aker Horizons fremover vil jobbe med å utvikle selskapene de allerede har i porteføljen fremfor å lansere nysatsinger.