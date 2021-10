Kepler Cheuvreux-analytiker Christian Nordby gjentar kjøpsanbefalingen på Austevoll Seafood og høyner kursmålet fra 145 til 152 kroner, går det frem av en analyse onsdag.

«Vi hevder at den nåværende rabatten på 18 prosent med hensyn til selskapets SOTP (sum of the parts) er for stor», skriver han.

Øyner Austral-rekord

Nordby trekker spesielt frem Austral Group, som han tror vil generere et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på omkring 750 millioner kroner i 2021 – hjulpet av relativt høye priser og sterk etterspørsel fra Kina.

«Austral hadde et gedigent lager i slutten av andre kvartal, og resultatet for helåret vil avhenge av hvor mye av lageret som ble solgt. Skulle selskapet likevel senke sitt lager til normale nivåer, ser vi en god sannsynlighet for et rekordsterkt EBITDA-resultat i år», skriver han.

Det sannsynlige ifølge analytikeren er at Austral Group opplevde et stabilt tredje kvartal. Han erkjenner at lagernivået er en viktig risikofaktor for kvartalstallene, men presiserer at «det bør være en tilfeldig effekt» om det skulle holde seg høyt.

I 2020 ble EBITDA-resultatet for Austral Group 337 millioner kroner. Den tidligere rekorden fra 2018 lyder på 619 millioner kroner.

Tror Pelagia trekker ned

For hele Austevoll Seafood, eksklusive Lerøy, ligger Nordby inne med 1,2-1,3 milliarder kroner i EBITDA for 2021, omtrent 45 prosent over snittet for perioden 2017-20. Noe som sannsynligvis vil underprestere i år, er ifølge Kepler-analytikeren (50 prosent eide) Pelagia, på grunn av lavere kvoter.

Austevoll Seafood eier 52,69 prosent av Lerøy Seafood. Begge selskapene legger frem sine tall for tredje kvartal torsdag 11. november.

Austevoll Seafood stiger forsiktig til 110 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag.