DNB Markets ser oppside i Telenor og Orkla

DNB Markets publiserte fredag oppdateringer på Telenor og Orkla i forkant av kvartalsrapporteringen, som er henholdsvis 2. februar og 10. februar.

«En aksje å eie i 2022», skriver meglerhuset om Telenor. Etter nesten fire år med nær null avkastning til aksjonærene, mener DNB Markets at 2022 kommer til å bli annerledes.

«En direkteavkastning på syv prosent, høyt prioritert utbyttevekst, M&A-drevet katalysatorer og et potensial for en normalisering av investeringer (capex) skaper er grunnlag for break-out-avkastning», skriver meglerhuset.

Ser 30 prosent oppside

DNB Markets mener at Telenor vil levere et fjerdekvartalsresultat litt under konsensus, mens ledelsens utsikter for 2022 kan føre til positive konsensusrevisjoner. Kursmålet justeres til 180 kroner pr aksje, fra 182 kroner. Telenor-aksjen er ned 0,3 prosent fredag, til 139,75 kroner.

DNB Markets venter videre en positiv rapport fra Orkla, og litt bedre enn konsensus på driftsresultat og ingen endringer i de langsiktige utsiktene. For fjerde kvartal ligger meglerhuset fire prosent over konsensus på driftsresultat.

Meglerhuset mener fortsatt at Orkla er priset attraktivt mot sammenlignbare selskaper og historiske multipler og mener også at vekstutsiktene til selskapet har blitt bedre. En kjøpsanbefaling og kursmål 105 kroner pr aksje gjentas. Orkla-aksjen faller 0,4 prosent til 86,88 kroner fredag.