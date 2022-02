PGS-aksjen kan halveres enda en gang

PGS-aksjen har vært et sorgens kapittel i mange år. Vi må tilbake til 14. september 2000 for å finne all-time high for aksjen, på 270 kroner, og siden det har aksjekursen falt mer enn 99 prosent.

Torsdag ettermiddag falt aksjen 47 prosent til 2,30 kroner, men det kan ikke utelukkes at aksjen fortsetter ned i ukjent territorium, under tidligere all-time low på 2,26 kroner fra 30. oktober 2020.

PGS: Aksjen er i fritt fall og stuper mot ny all-time low. Foto: Tradingview

Slutter aksjen under 2,26 kroner vil det utløse nytt salgssignal og i så fall kan det åpne for videre fall ned mot bunnen i den lange fallende trenden, som på kort sikt åpner for en ny halvering av aksjekursen.

RSI har samtidig punktert den positive undertonen og nærmer seg et oversolgt område. Det kan signalisere at aksjen begynner å nærme seg en bunn, med rom for rekyl opp igjen. Men om det skjer på dagens nivå, eller ned mot bunnen i den fallende trenden, er for tidlig å si.