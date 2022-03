Orkla-aksjen har brutt den lange, stigende hovedtrenden, og indikerer en mer sidelengs til svakt fallende utvikling i tiden som kommer. Det er teknisk støtte på 75,50-nivået og teknisk motstand på 79,0-nivået. Brudd opp på stigende omsetning vil utløse kjøpssignal med potensial opp mot 81 kroner, og kanskje 50-dagers glidende gjennomsnitt og 82-nivået. Brudd ned vil utløse salgssignal med potensial ned mot 73,50 og kanskje 65,50 kroner. RSI har snudd opp fra et oversolgt område, men må også bryte 50-nivået og den fallende trendlinken for å signalisere økende stigningstakt og økt sannsynlighet for videre oppgang forbi 82-nivået.