DNB-aksjen har utviklet en omvendt-hode-skulder-formasjon. Det signaliserer at aksjen, etter en liten korreksjon ned igjen mot halslinjen, kan fortsette opp mot 209- og 211,50 kroner, og kanskje 216 kroner og all-time high. Skulle aksjen falle tilbake under den tekniske støtten på 209-nivået kand et åpne for fall mot 180 kroner igjen, og kanskje 175- og 168 kroner. 17.03.2022