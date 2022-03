Nyheten om at Kjell Inge Røkkes Aker selger unna alle Rec Silicon-aksjene sine sendte aksjen opp nesten tre prosent til 16,9 kroner onsdag.

Aksjen ble på det meste handlet til 18,3 kroner og den stanget dermed gjennom den tekniske motstanden på 17,20-nivået.

Akers fornybarselskap Aker Horizons selger Rec-aksjene sine til koreanske Hanwha for 20 kroner per stykk og innkasserer en gevinst på om lag 1,5 milliarder kroner.

Det signaliserte at aksjen kunne fortsette opp mot 17,70-nivået og kanskje 18,35-nivået. RSI ligger over 50-nivået og med den positive undertonen kan det være rom for videre oppgang mot 20,30- og 22-nivået.

Gitt at den positive undertonen holder kan eventuelle korreksjoner bli forbigående. Ved eventuelle korreksjoner er det teknisk støtte på 17,20-nivået og mer ned mot 16-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 15,60-nivået.