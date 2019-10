Rekordstor interesse for førerkort-app

– Rett og slett ellevilt. Vi visste at dette kom til å bli populært, men interessen og trafikken overgår det meste. Vi er glade for at folk setter pris på tjenesten, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

I løpet av det første døgnet har hele 670.000 brukere lastet ned den nye appen for lappen.

2,2 millioner førerkortinnehavere kan bruke det nye digitale førerkortet, og ifølge Statens vegvesen er dette ment som en tjeneste for alle aldersgrupper. Den eldste brukeren av tjenesten er 95 år, og det er totalt ti personer over 90 år som har lastet ned appen.

Først i Europa

Flere land utvikler digitale førerkort, men Norge er trolig det første land i Europa som ruller ut løsningen i full skala, skriver Statens vegvesen.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å bruke Vegvesenets tjenester. Vi har selvbrukertjenester og digitale tjenester innen mange områder. Nå også på førerkort, sier Bodil Rønning Dreyer.

Rekordrask utvikling

Arbeidet med å utvikle løsningen startet for ti måneder siden. Forklaringen på den raske utviklingen er at Norge har et moderne og funksjonelt førerkortregister (Autosys) å bygge tjenester på.

Selv om det digitale førerkortet er gyldig dokumentasjon på dine førerrettigheter, legger Statens vegvesen til at brukeren bør være obs på at digitalt førerkort bare er gyldig i Norge.