Fellesforbundet utfordrer Ap om EØS

EØS-avtalen er et av stridspunktene under Fellesforbundets landsmøte fra 11. til 16. oktober.

– Det er ikke usannsynlig med to alternativer, sier Jørn Eggum: Enten regelrett utmelding av EØS, eller krav om utredning av alternativer til EØS for å styrke arbeidslivslovgivningen.

– I Norge må vi ha verdens beste arbeidsliv, og så må vi ha verdens beste markedsadgang. EØS-avtalen har gitt oss verdens beste markedsadgang, men så er det tvil i bygg og anlegg spesielt om vi etter den høye arbeidsinnvandringen som EØS har gitt mulighet til har nok selvstyrerett til å tilpasse direktiver slik at vi kan motvirke det som har vært sykdomstrekkene i arbeidslivspolitikken.

Ved vedtak om utredning vil Eggum kreve det fra dagens regjering.

– Men jeg må jo være ærlig og si at jeg har mindre tro på at Erna Solberg tar imot den invitasjonen, for de er fornøyd med EØS-avtalen som den er nå.

– Så etter et vedtak nå, vil dere komme tilbake til det etter neste stortingsvalg?

– Hvis jeg ble gjenvalgt som forbundsleder i Fellesforbundet, har jeg den posisjonen at jeg sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Jeg vil da bruke et vedtak inn i programdebatten der for at Arbeiderpartiet stiller opp for den utredningen hvis de havner i posisjon igjen i 2021.

– Hvor sannsynlig er det at Arbeiderpartiet vil utrede alternativer til EØS?

– Dette er noe som Jonas Gahr Støre blir utfordret på når han kommer på landsmøtet. Jeg er spent på hva han vil si.

Avskriver NHO

– NHO sier at nordmenn er blitt for godt vant og må forberede oss på dårligere tider. Er du og dine medlemmer forberedt på det?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den påstanden om at vi er for godt vant, sier Eggum.

– Når vi ser på den andelen av verdiskapningen som vi har tatt ut, så har vi vist moderasjon de siste årene – fra 2008, da finanskrisen slo inn, via et oljeprisfall som var enormt og vi mistet mange arbeidsplasser. Vi har satt arbeidsplasser foran det å ta ut høyere lønn enn bedriftene og samfunnet kan bære.

En ting er sikkert, ifølge Eggum:

– Fellesforbundet forhandler ikke medlemmene ut porten. NHO burde være jævla fornøyd med at norsk fagbevegelse er ansvarlige.

– Men hvis NHOs utspill ikke nødvendigvis leses som et angrep på fagforeningene, men om alle nordmenn?



– Hvis NHO mener vi er blitt for godt vant, og ønsker å sammenligne oss med land som ikke har det som oss, så mener jeg at de er på ville veier, sier Eggum, og peker på vektleggingen av deltakelse, demokrati og av å både skape og dele.

– Vi har bestemt gjennom så mange år at vi ønsker en høy lønnsutvikling, høyere lønninger enn i andre land. Vi ønsker et spleiselag, der de som har mye bidrar mer enn de som har mindre, men der alle sammen skal være offentlig velferdsstat som tar vare på deg når du er ung, et arbeidsliv hvor partene setter merke på hva som skal være lønnsutviklingen, og en velferdsstat som tar vare på oss når vi blir eldre. NHO har på mange måter meldt seg ut av det vi kaller den nordiske, eller norske, modellen.

Ber MDG snu

– Hva skal til for at dere åpner for MDG i regjering?



– Jeg har vært tydelig på at den politikken MDG har for industri og spesielt petroleumsindustri aldri kan få et godkjenningsstempel fra oss, sier Eggum.

– De setter en sluttdato og er opptatt av å forringe virkemiddelapparatet for petroleumsnæringen. Det vil resultere i at våre medlemmer i sektoren vil gå fra gård og grunn og bli arbeidsledige.

Men alle partier som ønsker å holde FrP, Høyre og de borgerlige unna regjeringskontorene fortjener en sjanse til å snu i næringspolitikken, mener Eggum.

– Er det først og fremst formuleringen om sluttdato for oljevirksomhet om 15 år som er viktig?



– Det er masse mer. Men det er den spesielt, for det er en provokasjon. Den som skal slokke lysene på de siste oljeplattformene i Norge er ikke født ennå, sier Eggum.