Petter Stordalen og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre etter ni års ekteskap

Petter Stordalen og Gunhild Stordalen vil om kort tid flytte fra hverandre.

Det opplyser paret selv i en felles pressemelding de har sendt ut.

– Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, opplyser de i pressemeldingen.

BRYLLUP: En rekke gjester var fløyet til Marrakech i Marokko da Petter Stordalen og Gunhild Melhus giftet seg i Le Palais Nanaskar. Foto: NTB Scanpix

Kjempet mot sykdom

Paret, som traff hverandre for 14 år siden på en fest i Oslo, har opplevd både suksess, men også store personlige utfordringer sammen.

Blant annet har Gunhild Stordalen slitt med alvorlig sykdom som hun har reist utenlands for å få behandlet.

– Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold. Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss. Vi er fortsatt hverandres beste venner og støttespillere, sier Gunhild Stordalen i pressemeldingen, som VG offentliggjorde først.

Gigantbryllup

Petter fyller 57 år senere i november, mens Gunhild rundet 40 år i januar i år.

Gunhild, som er fra Muggerud utenfor Kongsberg, studerte medisin da hun traff Petter første gang. Da var hun i et forhold, men hotellinvestoren ga seg ikke og sa at hun måtte ta kontakt om forholdet en gang skulle ryke. Det skjedde og to år etter det første møtet, sendte Gunhild ham noen tekstmeldinger. Siden ble det dem.

I 2010 giftet paret seg i en storslått seremoni i et palass i Marokko. En rekke profilerte personer fra norsk underholdningsliv- og finanselite var invitert i bryllupet.

– Gunhild er mitt livs kjærlighet, og dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker. Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, sier Petter Stordalen.