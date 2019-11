Petter kjøper leilighet på 200 kvadratmeter til Gunhild Stordalen

Ifølge VG vil Petter Stordalen fortsette å bidra med midler til Gunhild Stordalens EAT-prosjekt.

– Han forblir en sentral støttespiller for å bidra til at Gunhild kan nå sine mål, skal en kilde ha sag til VG.

Ifølge kilden har det gått ut en melding internt i EAT-systemet, hvor Petter Stordalen gir uttrykk for at han ser frem til å følge «den fantastiske reisen videre».

Avisen har fått opplyst at Stordalen skal ha brukt flere hundre millioner kroner på konas EAT-prosjekt frem til nå.

Petter Stordalen skal også ha kjøpt en moderne leilighet i Oslo på 200 kvadratmeter til det som vil bli hans ekskone. Paret har tidligere bodd sammen på Bygdøy.

Gunhild Stordalen har også rett på hundre millioner kroner etter i henhold til en ektepakt som paret inngikk for snart 10 år siden.

Opplyste om bruddet søndag

Søndag sendte Petter og Gunhild Stordalen ut en felles pressemelding der de meddelte at de flytter fra hverandre.

– Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, opplyste de i pressemeldingen.

Paret, som traff hverandre for 14 år siden på en fest i Oslo, har opplevd både suksess, men også store personlige utfordringer sammen.

Blant annet har Gunhild Stordalen slitt med alvorlig sykdom som hun har reist utenlands for å få behandlet.

– Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold. Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss. Vi er fortsatt hverandres beste venner og støttespillere, sa Gunhild Stordalen i pressemeldingen.