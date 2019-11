Hanne Krogh markedsfører seg med ni år gammel anmeldelse: – Misbruk

Det nærmer seg jul og Hanne Krogh legger snart i vei på sin årlige juleturné. I den forbindelse er det blitt produsert en reklameplakat som viser at konserten har fått hele seks 6-ere på terningen.

Fædrelandsvennen, Drammens Tidende, Arendals Avis, Agderposten, Moss Avis og Harstad Tidende har alle gitt toppkarakter med betegnelser som «enestående opplevelse!», «tidenes julekonsert», «eventyrlig!» og «tett opptil genialt!».

Nå skriver Moss Avis at terningkastene alle er fra tidsperioden 2010 til 2016. Den eldste, fra Moss Avis selv, er fra 2010.

– Dette er misbruk av anmeldelser og helt feilaktig markedsføring. Jeg har aldri vært borti lignende. Det er helt uhørt, sier Cathrine Krøger i Norsk kritikerlag til Moss Avis.

Bente Øverli i Forbrukertilsynet sier til Moss Avis at gamle terningkast kan være villedende og i strid med markedsføringsloven.

– Det er ikke noe i veien for å bruke disse, men da må det komme tydelig fram at dette er terningkast som ble rullet for svært mange år siden, sier hun til avisen.

Trygve Sundbø, Kroghs ektemann og daglig leder i Hanne Krogh Production, stiller seg uforstående til kritikken.

– I år er det 10-årsjubileum for denne konserten med dette ensemblet. De har sikkert fått 50 seksere. Ingen har fått i nærheten så mange. Derfor har vi plukket ut noen av sekserne, sier han.

Medier24 omtalte saken fra Moss Avis først.