Hun skal gi Norge reiselivsstrategi

– I arbeidet med strategien er det viktigste å sikre en bred involvering, slik at man får involvert både destinasjoner, fylkeskommuner, reiseliv og tilknyttede næringer som kan være med å bidra til et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) opplyste om strategiarbeidet tirsdag.

– Og det skal være en retning på arbeidet.

Les også: Svak krone og klima bekymrer feriesultne nordmenn lite

Innen mars skal det være klart hvordan arbeidet skal legges opp, mens selve strategien skal presenteres for Røe Isaksen innen nyttår.

Vil spre trafikken

– Vi vil tone ned den generelle markedsføringen av Norge, sier Holm.

I stedet skal ulike regioner markedsføres på ulike måter. Og ett mål er å spre turismen mer utover året. Antall gjestedøgn ligger over 6 millioner i juli, men under 2 millioner i januar og desember.

– Men trafikken er etterspørselsstyrt, drevet av skoleferier og vær. Hvor mye trafikk er det realistisk å spre utover året?



Mini-CV Navn: Bente Bratland Holm (født 1967). Stilling: Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Bakgrunn: I dagens stilling i tre år. Tidligere reiselivsdirektør i Oslo. Utdannet innen kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Aktuell: Ansvarlig for ny reiselivsstrategi for Norge.

– Vi har ikke jobbet aktivt med trafikkspredning i det hele tatt. Det handler om å tilgjengeliggjøre norske produkter som en helårsdestinasjon, sier Holm.

– Ett eksempel: I Tyskland er det 49 millioner kulturinteresserte. Det er et kjempepotensial for langhelger og for å fortelle hvilket konsert- og kulturliv vi har, med direktefly til alle byene i Norge. Det har vi ikke gjort før. Før vi kan si at det er verdt å gjøre, må vi åpne opp og si at Norge er mer enn bare natur.

Skal vi være lei for oss at de ble borte, eller ikke? Det var lavt betalende turister i utgangspunktet Bente Bratland Holm

Naturen kan nytes i de fine sommermånedene, mener Holm. Og skiføre og nordlys er fortsatt salgsargumenter.

– I tillegg har vi kultur. Vi har festivaler, arrangementer. Vi har kule arkitektoniske bygg. Vi har en matscene. Når vi snakker om dette, så funker det. Den organiske trafikken om disse temaene på våre nettsider, den som ikke er kjøpt og betalt, har økt over 100 prosent siden vi begynte med dem.

Turismebegrepet omfatter ikke bare ferie- og fritidsreisende, men også forretningsreisende. Samlet turistkonsum i 2017 var 177 milliarder kroner (hvorav rundt en tredjedel i andre næringer, som handel), ifølge SSB og Innovasjon Norge.

– Før bygde byhotellene utelukkende for forretningsreisende. Nå ser vi at flere og flere hoteller i byene også bygges for et ferie- og fritidsmarked, sier Holm.

– God kronekurs

– Hvor følsom er reiselivsnæringen for kronekursen nå?



– Det er klart vi har hatt drahjelp av kronekursen de siste årene. Det er to ting som har hjulpet oss: En god kronekurs, og rimelig flytrafikk inn til landet. Vi kan ikke feie under teppet at det har vært viktig, sier Holm.

– Det vil alltid være et marked for folk som vil reise til Norge. Hvis kronekursen stiger, vil det skrelle bort de som er prisømfintlige, og da er spørsmålet hva vi taper.

Under fotball-VM i Russland sommeren 2018 mistet Norge mye trafikk fra Kina, fordi kineserne gjerne reiser på rundreise i Russland, Baltikum og Norden, og prisen på hoteller i Russland gikk opp så mye at reisen ble for dyr å gjennomføre.

– Skal vi være lei for oss at de ble borte, eller ikke? Det var lavt betalende turister i utgangspunktet, sier Holm.

– Hvis kronekursen går dramatisk i været, er det jo sånn. Men hvis vi har gode nok produkter her, vil det være jobben vår å finne dem som er interessert i å betale for det. Et produkt som Under ved Lindesnes er dyrt i utgangspunktet, og det er vanskelige å komme seg dit. Men hvis du har bestemt deg for å dra dit, drar du dit uavhengig av kronekursen.

Press for turistskatt

I en rundspørring utført for Innovasjon Norge sier 65 prosent i turistpressområder at det bør innføres turistskatt i Norge, opp fra 44 prosent i 2018.

– Hvor stor kan en turistskatt eventuelt være før den går utover næringen?



– Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om ordet «turistskatt» er det rette å bruke heller, for det drar med seg så mange andre ting. Vi har bare hatt spørsmålet med i undersøkelsen, men ikke forfulgt det noe nærmere, sier Holm.

– Så turistskatt kan jeg faktisk veldig lite om.