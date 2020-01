Kjetting-Jan i strupen på inkassokrav

Jan Vindenes i Sotra Anchor & Chain advarer bedrifter mot å sende inkassokrav til andre bedrifter.

– Hvorfor?



– Utidige, aggressive betalingsoppfordringer har en kostnad, sier Vindenes, også kjent som Kjetting-Jan.

– Når vi får et inkassokrav, sier vi opp kundeforholdet. Vi kjøper for 50–70 millioner kroner i året. Da jeg var på ferie og fikk SMS med inkassokrav på 10.000 kroner, sa jeg opp kundeforholdet på flekken. En annen, der vi hadde vært kunde i 20 år, sendte inkassokrav på 5.000 kroner. Vi skiftet leverandør på timen.

Dårligere betalere er mennesker de også. De er våre beste kunder, for de blir behandlet dårlig andre steder Jan Vindenes

Det er en ukultur, mener Vindenes.

– Mange sender inkassokrav før blekket på fakturaen er tørt. Mange tror at bare kundene betaler raskt, blir cashflowen god. Men det har en kostnad. Mister du lojaliteten til kunden, har du problemer. Vi bruker veldig sjelden inkasso, men har bare tap på 2-3 promille av en omsetning på 100 millioner.

Kun ris bak speilet

– Så du går til inkasso noen ganger. Når gjør du det?



– Ja, vi har til og med truet med å ta slektsgården fra en trofast kunde, men da i et rolig tempo og med respekt og forståelse for kunden, sier Vindenes.

– Dårligere betalere er mennesker de også. De er våre beste kunder, for de blir behandlet dårlig andre steder. Inkasso er riset bak speilet, og vi bruker ikke det i utide.

90 prosent av Stord Anchor & Chains omsetning er i spotmarkedet, anslår Vindenes.

– Vi får nye kunder hele tiden. Men vi har enkelte lange kundeforhold.

En skotte og kjettingkollega lot være å betale Vindenes cirka 100.000 kroner. I stedet for å gå til inkasso forlangte Vindenes forskuddsbetaling på senere bestillinger. Etter nesten ti år, over en middag med et par flasker vin, betalte skotten pengene. I mellomtiden hadde han handlet for flere millioner kroner – og betalt forskuddsvis.

– En kunde i Midtøsten skyldte en halv million og hadde et halvt år for sent ikke betalt. Jeg spurte om han trengte mer kjetting. Han sa ja, men hadde ikke turt å spørre. Så han fikk kjøpe for et par hundre tusen kroner til. Jeg fikk tilbake rubbel og bit, sier Vindenes.

– Har du noen inkassosaker mot deg nå?

– Neineinei, ikke som jeg kjenner til. Vi er et bunnsolid firma, sier Vindenes.

– I løpet av en førtiårsperiode – jeg har bare jobbet her i 27–28 år, det var min far som startet selskapet – er likviditeten av og til god, og av og til er den dårlig. Vi kan ha kjøpt for mye, og solgt for lite. Det må vi håndtere. Men vi må være litt rause.

– Ikke alle bedrifter er bunnsolide. De har dårlig likviditet og er avhengig av innbetaling til rett tid?

– Da skal man fortelle det, og så får man forståelse for det. Men man skal ikke begynne med inkasso, det må komme sent i prosessen.



Betalte formuesskatt med kjetting

– Fikk du inkassosak mot deg da du prøvde å betale formuesskatt med kjetting?



– Nei, det gjorde jeg ikke, men de er jammen kjappe til å sende krav, sier Vindenes.

– Har du vurdert å si opp kundeforholdet til Skatteetaten?

– Det skulle jeg gjerne gjort, ler Vindenes.

– Staten oppfører seg som staten kan gjøre. Er du sent ute med å betale forskuddsskatt, da truer de med tvangssalg av huset og å sette ungene på gaten.